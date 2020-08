Opinión 22-08-2020

El mito del buen salvaje corrompido



Partir del presupuesto de que en las formas de vida sólo puede haber una verdad y que en algún momento de la historia podrá existir una suerte de armonía final, es una utopía que nos remonta a uno de los mitos europeos más persistentes en América Hispana donde se abogaba la idea de que antes de la época en que vivimos, esa época natural y primitiva, era perfecta, ideal, feliz y superior a todas las descripciones con que la poesía de Hesíodo y Virgilio habían embellecido la “edad de oro”.

En efecto, la progresiva reflexividad desplegada por intelectuales y viajantes como Colón, sostenían que los aborígenes del Nuevo Mundo eran totalmente inocentes del pecado original. Esta idea es compartida por Montaigne quien, anticipándose al mito del buen salvaje propuesto por Rousseau, afirmó en los Essais que en aquella nueva nación, antes de ser civilizada, no había “riqueza ni pobreza, ni comercio, ni contratos (…) ni empleos que proporcionaran algún tipo de superioridad (…) ni ropa, ni agricultura (…)”. En tales circunstancias, hasta las palabras que designan la “mentira, traición, (…) avaricia, envidia, retracción y perdón” eran inauditas para los incontaminados nativos.

En consecuencia, el argumento de que la sociedad corrompe al hombre y que súbitamente nos sumergió en una desgracia que solo se puede revertir con una redención revolucionaria “progresista” que nos sacaría de este infierno y nos llevaría de vuelta a esa añorada “edad de oro” sacando al país de la caída mediante la salvación, no de la vida eterna pero sí de la perfecta armonía, es una pretensión obcecada y mañosa. Obcecada porque no existen sociedades perfectas y utópicas. Podemos perfeccionar lo que tenemos pero no para conseguir una sociedad perfecta como la del mito del “viejo hombre bueno por naturaleza”.

Si pensamos en nuestro país, el desarrollo ha hecho de la sociedad de hoy una muy distinta en comparación a la de treinta años atrás, por lo mismo, son esos cambios los que han generado hoy en día los nuevos desafíos de introducir un grado de equidad, seguridad, justica, bienestar e igualdad de oportunidades, de una manera muy distinta a la que hemos tenido hasta ahora; es decir, preocuparnos por la otra parte restante del vaso medio lleno. Sin embargo, toda decisión política -por muy buena que ésta sea- engendra nuevas necesidades y problemas puesto que no hay soluciones definitivas y puramente buenas; siempre hay un avance y un retroceso, una pérdida, un dolor y una parte con la cual debemos empatizar lo que no quiere decir que debamos ser conformistas con lo felices o infelices que estemos, al contrario, si algo nos ha enseñado la historia y los hechos que han ocurrido en el mundo es que siempre hay ámbitos en qué mejorar, es allí donde hay que dirigir aquella mirada crítica; bajo el ojo del progreso.

Lo anterior, no quiere decir que los cambios sociales sean bruscos y violentos (la llamada hoja en blanco o tabula rasa platónica) que reduce al hombre y a su historia a un lienzo que se puede borrar y plasmar bajo una aspiración ambiciosa, al contrario, debemos ser evolucionistas y tratar de mejorar paso a paso, puesto que, el hombre nunca fue ni será perfecto y ello se aplica también al añorado paraíso terrenal frente al cual el hombre de hoy queda pequeño. ¡Eh allí la esencia del desarrollo! toda vez que, nosotros, los hombres reales, en comparación con aquellos idealizados del pasado y/o futuro, somos tan reducidos e imperfectos que podemos progresar y perfeccionar nuestra vida en comunidad.

En palabras de Albert Camus: “Para ser hombre hay que negarse a ser Dios”. No somos ni podemos llegar a ser ángeles, debemos aceptar nuestras limitaciones y trabajar a través de ellas por medio de lo bueno y de lo malo (el egoísmo, el altruismo, la mentira, la envidia) embutidos en un ser imperfecto.



(Fernando Alfonso González Freire

Estudiante de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez)