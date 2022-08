Cultura 03-08-2022

El Músico maulino Mauricio Marco presentó su single debut “El Extranjero”





El Extranjero es el tema con el que el músico Mauricio Marco lanza su carrera como solista. Producida por Mauricio Araya, Camilo Oyarzún y Félics, este single narra la historia de quien no se siente parte de un sitio en concreto, de quien no tiene arraigo y desesperadamente busca un hogar. “No soy muy bueno encasillando mi música pero claramente es Rock o alternativo… el single suena muy de los 70 en cuanto a guitarras y como sonoramente se eligieron los instrumentos” comenta el músico radicado en Santiago.



El lanzamiento de este primer single se realizó a través de todas las plataformas, además de presentar una entrevista en vivo del músico con Revista Endémica.



Este primer sencillo -parte de un disco que poco a poco será develado- fue grabado en Asceta Estudio por Camilo Oyarzún y mezclado y masterizado en Estudio C18 por Félics. En cuanto a su estilo tiene influencias de bandas como: Artic Monkeys, the last Shadow puppets, Alan Parson, The Beatles, Alvaro Henríquez entre muchas más.... “La base rítmica de la canción, batería y bajos tienen un beat groove con un aire hip-hop; mezclado con guitarras con mucha reverb a resortes, piano eléctrico, órgano y mellotron genera esa espacialidad, psicodelia y oscuridad al mismo tiempo”, agrega Mauricio.



Mauricio Marco (Mauricio Araya), es un músico nacido en Talca y vivió toda su infancia y juventud en Linares. Comenzó a tocar la guitarra a los 14 años, participó en bandas en el liceo y en el 2006 entró a “Los MC Stones” con el cual en el 2008 sacaron un Ep de 7 temas, luego la banda mutó y se transformó en La Belle Epoque con la cual editaron el disco de estudio "En La Bella Época" (2014) y “Mejor que el Anterior” (2017).



Escucha El Extranjero en:

