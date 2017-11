El negocio parecía redondo:

Policial 17-11-2017

Improvisados comerciantes querían vender falsos licores en botellas de reconocidas marcas

Tras recibir un antecedente que daba cuenta de la venta clandestina de alcohol, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Cauquenes sorprendieron a dos sujetos intentando vender envases de licores falsificados de prestigiosas marcas a comerciantes de la comuna.

Los sujetos se trasladaban en un vehículo en cuyo interior mantenían 147 botellas que simulaban ser whisky y vodka de las marcas Johnnie Walker, Jack Daniels, Ballantines y Absolut. Al ser consultados por la PDI por el origen de estos productos, los imputados no pudieron justificar la procedencia, siendo incautados por la policía y los improvisados comerciantes fueron detenidos.

De acuerdo a la PDI, a la revisión de las botellas, inmediatamente se reconocían falsas porque las tapas no se encontraban debidamente selladas, además el contenido, si bien se trata de alcohol, corresponde a uno de menor calidad, que pudo haber ocasionado problemas de salud a quienes lo hubieran consumido, al desconocer su origen. En este caso en particular, los sujetos detenidos habrían utilizado botellas vacías de las marcas de licores originales para rellenarlas, sellarlas de manera burda, para luego intentar comercializarlas en locales de Cauquenes, lo que fue detectado por los detectives.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales por robo por sorpresa y Porte ilegal de arma de fuego, fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Cauquenes por infracción a la ley de Propiedad Industrial para la respectiva audiencia de control de detención. En tanto que las botellas incautadas por la PDI serán entregadas como evidencia a la fiscalía local.