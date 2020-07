Opinión 18-07-2020

EL ÁNGEL DE LA GUARDA

La tarde campesina imponía su pesada presencia gris, deseaba ocultarse, escapar de sí misma, refugiarse tras el escalofriante cielo, a la vez, quería detener el tiempo, alargando la desolada alameda , cuyos millares de ojos verdes perseguían con irritantes miradas al recién llegado.

Paulo sentía la molestia de tan desagradable recibimiento, alrededor y a la distancia todo un mundo en su contra. Tan inesperado rechazo le causaba inexplicable temor, era un invisible cerco a la vez palpable muro que deseaba detenerlo, que no avanzara, que se fuera de allí, que no hubiese venido, todo le indicaba que él nunca debió haber hecho este viaje.

Apretó con fuerza la carta que guardaba en su elegante vestimenta de joven- bien de la gran ciudad, su mami, le pedía urgente que viniera; ¿qué tiene esta carta que arde en mis manos?. Volvió a mirar el cielo que se mostraba hacía él cada vez más oscuro e hiriente. ¿Por qué ? se preguntaba...Si esta es mi tierra, mi casa, aquí nací y viví mi feliz e inolvidable niñez. Pero hoy está mi tierra, mi casa, el cielo de mis juegos infantiles y de mis sueños de adolescente también me rechazan.

Angustiado comenzó una loca carrera. Esa arboleda que le vio dar los primeros pasos de la mano de su querida mami-abuela, hoy también le era adversa prolongándose infinita, haciendo que el tiempo y su prisa no avanzara. Agotado, logró llegar al extenso jardín que embellece el frontis del hogar. Desde los ventanales luces oscuras se negaban alumbrar para darle la bienvenida.

De pronto, dos grandes perros, sus mascotas regalonas, que también le desconocieron, surgieron desde el interior, ladrando con mortal furia, no permitiéndole el ingreso a la propiedad. Afortunadamente para él, la gruesa reja de protección los detuvo, allí continuaron atacando con estruendosos ladridos que se prolongan al infinito, inquietando a los perros del valle que con lastimeros aullidos se sumaban al generalizado rechazo.

Su situación era peligrosa, los desesperados gritos de Paulo llamando a su abueli se perdían bajo los potentes gruñidos. Pasaron minutos-siglos antes que se abriera la puerta de la casa, desde allí se sintieron los gritos de la dueña de casa, que salía al patio llamando a sus fieles guardianes, ella llevaba en sus manos un grueso garrote con el cual los amenazaba para poder tranquilizarlos, estos continuaban fuera de control, rechazando a tan indeseada visita. Una vez que con esfuerzo pudo encerrarlos bajo llave, fue a recibir a su querido nieto. Perdón Paulito dijo , no sé qué los tiene tan inquietos, desde que te envié la carta están tan mañosos; -no importa abueli- dijo Paulo, mientras ambos se fundían en un fuerte abrazo.



Después de un breve silencio continuó.

Hijo, me haces sentirme muy feliz de haberte cuidado tanto. Ahora quedamos tu y yo de la hermosa familia que fuimos, al decir esto ella continuaba apretando en sus manos el grueso madero con que ahuyentara a sus enardecidos celadores que desde su encierro continuaban con sus fieros ataques, lanzó un profundo suspiro ahogando su pena. Luego reaccionó. Perdona Paulito, por la emoción de volver a verte no me daba cuenta, mira si estoy tan tonta, mostró a su nieto el grueso garrote con que correteara a los feroces atacantes, este es mi Ángel de la Guarda, él jamás me abandona , le tengo mucha fe, él cuida mi vida, es mi protector, con éste controló a los animales, correteo las aves, él vela mi sueño, y si algún afuerino llega por aquí al verme con mi Ángel de la Guarda en mis manos, ligerito se marcha.

Paulo la miró detenidamente. Ella bordeaba poco más de cinco décadas , seguía siendo joven y bella como siempre, más parecía una hermana mayor, tal vez podía pasar como su mamá, pero nadie diría que era su abuelita.



Paulo se levantó , en sopor sentía que nada era real, la voz de su querida abuela le sonaba desconocida, como si todo fuese un engaño, ya nada de su legítima herencia sería para él; tal vez ella quería casarse con el gordiflón notario y lo que él había soñado era un anticipado aviso del subconsciente, el cerebro de Paulo ardía, sí, ahora estaba seguro, desde que recibí esta carta recibí malas vibras se decía, enardecido, convencido de haber encontrado la verdad llegó a la cocina comedor, allí estaba su querida mami- abueli, lucía una gran sonrisa, la misma sonrisa que lucía en su sueño cuando se desposaba del brazo del notario, eso lo convenció, ya no tenía tiempo ni motivo para dudar del engaño, su sangre bullía incontrolada, su corazón y su respirar eran dos potentes fuerzas imposibles de contener..

Ella sin percatarse del cambio de su amado hijo-nieto preparaba para su único heredero un contundente desayuno de olientes tostadas campesinas .

En ese instante los enloquecidos perros, Cholo y Rucio. lograron liberarse del encierro y corrían hacia la cocina ladrando con incontenible furia, a la vez que los lastimeros aullidos de los perros del valle se extendían a infinito.

Paulo, impulsado en un delirio imposible de contener cogió el Ángel de la Guarda. El golpe fue brutal y certero. Su querida mami-abuela no supo que ya no existía.



(Oscar Mellado Norambuena)