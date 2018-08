Deporte 12-08-2018

El “niño cuico del boxeo”: Julio Alamos: “demostré en el ring que no importan las clases sociales”

Julio Álamos, el actual campeón chileno y Sudamericano CMB de la categoría Súper Mediano, quien ha sido invitado a las veladas boxeriles en Linares, fue el protagonista del segundo capítulo de “Combates con Historia”, que se transmitió anoche por DIRECTV Sports.

El oriundo de Las Condes y monarca subcontinental de los 76 Kg revelará sabrosos detalles de su camino al éxito y de cómo aprovechó el revuelo mediático causado por ser un boxeador profesional proveniente de un nivel socioeconómico alto. “Más que molestarme, aproveché el impacto mediático -a raíz de mi origen social- para darme a conocer y obtener apoyo. A quienes me decían que era el niño cuico boxeador, les demostré que sobre el ring no importan las clases sociales, sino tu esfuerzo y trabajo. El boxeo no es un juego”, señaló al programa que conduce Camilo Zamora.

El promisorio púgil chileno también analizó las razones del nuevo impulso del deporte de los puños en Chile. “Nadie va a ver boxeo por ver nomás. La gente sigue a un boxeador, a una figura. Por eso yo sabía que había que formar referentes para el público, así como lo hizo la “Crespita”, pero ahora con los varones, y eso estamos haciendo”, agregó Álamos.