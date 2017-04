Opinión 11-04-2017

El nombre

Tu nombre, ese que te puso el viento sur

Está escrito en las estrellas

Su pulsar lo sabe y lo repite

Cada milenio, cada siglo luz

Y yo lo conozco

Lo reconoceré el día que está señalado

Aldebarán, la nave que nos llevará al infinito

Betelgeuse, la luminaria no se apagará

Sin vocear por su recónditos pasajes

El nombre que sobre todos mira

Derramará una lluvia de asombradas voces

Cantarina estrella, la flor del infinito

El dedo señalador de la eterna nave

Ese ojo que mira desde siempre

Que nada se le escapa a su catalejo

El vigía que no descansa

El que no se le conoce madre

Está allí en la opacidad del pergamino

El que es y ha sido presente

El que amasó a Eta Carinae

Con la paciencia del alfarero

Ese me espera

Y no defraudaré el clamor

El trueno de la voz que atravesó el despeñadero

El que con su puño desmenuzó el Himalaya

Y abatió con el hálito de su voz

La errante espada de las Pléyades

Allí nos encontraremos

A la penumbra de una enana blanca moribunda

Frente al pensativo ósculo del tiempo

Junto a la fuente del universo

Atravesando nuestra azul nave

Las avenidas infinitas de Canis Mayoris

Para descansar en los transparentes ojos

Del que ha sido

Que es

Y que ha de venir.



(POESÍA DE JOSECULMEN)