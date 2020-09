Agricultura 11-09-2020

El nopal ingresa al mercado nacional como alimento funcional con alta fibra dietética



Prevenir enfermedades como la diabetes, el estreñimiento, la hipertensión y la obesidad. Además, posee antioxidantes, minerales y vitaminas. Pero lo que más destaca en el mundo, es su alto contenido en fibra dietética, sobre el 50% y en especial en fibra soluble 10%. Esas son las características del nopal, planta usada para la producción de tunas, que, por estos días, gracias al impulso de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), está siendo comercializada – por primera vez – en formato polvo y, dentro de poco, en fresco.



El proyecto FIA “Nopalitos y polvo de nopal, súper alimentos para el país” que se desarrolla en región de O’Higgins, es liderada por el ejecutor del proyecto, Víctor Beyá, quien se propuso investigar, desarrollar e innovar, de la mano de un proceso sustentable que utiliza energía solar y riego por goteo, para así obtener un polvo de nopal con su punto máximo de aporte nutricional.



“Básicamente, el proceso comienza con seleccionar y cosecha de nopalitos tiernos, que son los que tienen mayor cantidad de fibra soluble y, a su vez, propiedades nutricionales. Luego, éstos se lavan con agua y se les quita la suciedad, se despinan, se trozan en láminas de 4 mm y se deshidratan en un invernadero solar a baja temperatura para conservar las propiedades. Posteriormente se muelen hasta generar un polvo fino, se conserva en tambores especiales para alimentos y se envasa”, explica Víctor Beyá, ejecutor del proyecto FIA.



Los nopalitos son las paletas o pencas tiernas (cladodios) del nopal (15 a 30 días de edad aproximadamente), siendo el periodo de cosecha desde mediados de octubre a marzo-abril. Cuando tienen 1 año de edad, sobre ellos se producen las tunas.



La empresa chilena Be Cactus que elabora el polvo de nopal, está ubicada en el secano costero de Litueche, en la Región de O’Higgins, allí Víctor Beya y su madre Marilyn Marshall, fueron quienes vislumbraron el alcance nutricional que podrían tener en los consumidores nacionales las propiedades del nopalito.



“Los productos que contienen fibra dietética están viendo un auge en su popularidad, dada la evidencia científica que señala sus beneficios para la salud: desde la diabetes y control de peso hasta la salud intestinal e inmunidad. Chile manifiesta un grave problema de obesidad y sobrepeso en su población, siendo el país sudamericano con el mayor grado de obesidad con un 70% de la población”, menciona Beyá.



INNOVACIÓN



Es en este ámbito, donde el nopal se convierte en un alimento funcional que se transforme en una alternativa que puede aportar al bienestar de las personas. “Del nopal se pueden obtener: la fruta (tuna) y los nopalitos. Estos últimos, a pesar de sus propiedades nutricionales beneficiosas para la salud, no son aprovechados en nuestro país. Por lo tanto, surgió la idea de empezar a producir nopalitos y sus subproductos dado que se visualizó como un excelente producto que ayudaría a solucionar, en parte, los paradigmas que estamos enfrentando”, dijo Víctor Beyá.



En esa línea, el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre, sostiene que “este proyecto se enmarca en el desafío de desarrollo de mercados innovadores de la Fundación, considerando que agrega valor al Nopal generando dos productos con alta concentración de fibra dietética, excelente contenido en hierro, magnesio, calcio y potasio, así como vitaminas. Estos productos responden además a la demanda cada vez más creciente de los consumidores en alimentos con propiedades funcionales que potencian el metabolismo”.



“También siendo una especie poco exigente en nutrientes y con bajo requerimiento hídrico se adapta a zonas con bajo nivel de precipitación que, además, están bajo el efecto de los impactos del cambio climático, lo que abre una oportunidad de diversificación de la matriz productiva para la pequeña agricultura” agrega Florence Pélissou, ejecutiva de innovación agraria de FIA quién supervisó la iniciativa.



En la investigación para obtener el producto, Be Cactus tuvo el apoyo de FIA, pudiendo así descubrir el momento ideal de la cosecha para que la planta no pierda sus cualidades y la dosificación del polvo en diferentes matrices alimentarias como jugos, tortillas y sopas. Con este producto se motiva un mercado innovador y, a su vez, se responde a las crecientes demandas de alimentos con propiedades funcionales, pero con un proyecto ciento por ciento sustentable con el medio ambiente.



“Al ser un cultivo eficiente en el uso del agua y, a su vez, de bajo requerimiento hídrico, se adapta perfectamente a la zona donde está establecido en el secano costero. La plantación se desarrolla en curvas de nivel, de manera de proteger el suelo de la erosión del viento y la lluvia. El riego es tecnificado a través de goteo, e impulsado con energía fotovoltaica. Se trabaja con abonos orgánicos y cubiertas vegetales que enriquecen el suelo. El deshidratado y toda la energía utilizada en el proceso de elaboración del polvo de nopal proviene de energía solar”, precisa el emprendedor.



El nopalito fresco puede usarse (crudo o cocido) en ensaladas, jugos naturales, licuados o smoothies, guisos, asados, salsas, tacos; por otro lado, bajo la forma de polvo, facilita suplir el requerimiento diario de fibra, al utilizarlo como complemento de diferentes comidas (jugos, ensaladas, sopas, crema, tortillas, desayuno, licuados, yogurt, etc.)



“En Chile se desconocía su uso y consumo, somos la primera plantación en el país destinada a la producción de nopalitos, pioneros en la región en producción del nopal y sus subproductos. El proceso a baja escala es relativamente innovador y la información de investigación generada también es única en el país, donde se hace una caracterización completa de las propiedades físicas, químicas y biológicas del polvo de nopal”, finalizó el integrante de Be Cactus.



Actualmente, el polvo de nopal Be Cactus se está distribuyendo en diversas regiones del país, a través de la comercializadora Luki, Alimentos Saludables. En la región Metropolitana se puede encontrar en Espacio Regenera, La Chakra, Purolivo, Nuttynuts, V-Mart, Secreto Verde, Alhóndiga, Vegan Meow, entre otras. En Regiones, Vegan Emporio (Antofagasta), Vida Natura (Viña del Mar), y Vorigen (Coquimbo).