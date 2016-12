Opinión 31-12-2016

El nuevo año -No me quite lo que no me puede dar-

La bajada de título de estas líneas no me pertenece. Me llega de regalo, de la mano de un buen amigo y destacado docente, ya en el retiro: d. Héctor Troncoso Leiva, con generosos 97 años de vida.

¡Cómo ha pasado el tiempo!, todavía recuerdo estar en el Liceo de Hombres de Linares, haciendo planes para cuando terminara mis estudios secundarios.

Cuántas cosas han cambiado, cuánta gente se va y cuánta más llega a nuestra vida en el transcurso de un año. ¿Cuántos de los propósitos del año se quedaron incumplidos? El entusiasmo por comenzar un año nuevo, nos hace pensar que podemos comenzar de nuevo, y prometemos cosas, trazamos metas y visualizamos muchas otras que anhelamos.

Sin embargo, nos damos cuenta que algo pasa -al transcurrir los meses-; vemos que no hemos logrado ni la mitad de aquello que nos habíamos propuesto.

Y una nota simple, escrita por el colega y amigo d. Héctor Troncoso Leiva, me invita a la reflexión de este año pasado y del que recién comienza.

Hace referencia a una crónica -6 de diciembre de 2016-, que titulé: “La época dorada del básquetbol linarense”, para referirme al básquetbol del año 1956.

Con una especial modestia y sencillez, d. Héctor me corrige, cual docente interiorizado de lo que sabe y enseña, respecto de mi error -que asumo, ante la autoridad de un gran profesor- para poner en su justo lugar los hechos allí narrados.

Me dice: “La época de oro se produjo cuando tuve el honor de presidir -por dos periodos- la Asociación de Básquetbol: 1948 – 1949 y 1997 – 1998”

Y agrega: “Hagamos un poco de historia, para mejor comprender la situación. Llegué a trabajar al Liceo de Hombres, de esta ciudad, el año 1948 y al año siguiente fui nombrado Presidente del Club Deportivo del Liceo, y como tal tuve que asistir a una reunión de todos los Presidentes de Clubes, que convocó la Asociación. El Presidente de esta había renunciado por asunto reglamentario”

“En esa reunión me eligieron Presidente. Acepté el cargo y empezamos manos a la obra, ya que me sentía “ágil como un velero y con una primavera en el corazón”. Así respondíamos a la confianza dejada en mi persona”

“En la competencia de este deporte, en una ocasión, teníamos que partir a Talca. Invadimos su cancha. La Selección de Linares formó con: Mosqueira, Reyes, Campos, Carvajal y Nome. Partido problemático, desde el comienzo, hasta que pudimos gritar ¡¡Campeones!!

Al año siguiente vino el Zonal de San Javier, que también ganamos en forma invicta. Nos presentamos en el Nacional de Punta Arenas y desde ese entonces -y no de 1956- nació el apodo del “Siglo de Oro”

Y finaliza con la siguiente petición: “Por favor, no me quite lo que yo guardo en el cofre de mis recuerdos, con tanto cariño y orgullo”. Luego me saluda cordial y deferentemente, d. Héctor Troncoso Leiva.

He aquí mi respuesta:

Estimado d. Héctor: conste que no con solo pedirlo es suficiente, tampoco es no hacer nada, porque también caemos en el error de no responder y sentarnos cómodamente.

No es así. La clave es tener un balance en nuestra vida, para seguir adelante, para continuar con lo que hacemos, para lograr cada uno de nuestros objetivos. Y las líneas anteriores, muy sencillas, son un llamado a ser criteriosos y reconocer cuando nos equivocamos

Tal vez en este año pasado sucedieron algunas cosas no muy agradables, pero todas nos ayudan a crecer y si de algo estamos seguros es que alguna enseñanza nos dejaron, de eso se trata la vida, cada día es una lección de aprendizaje, algunas veces más fuerte que otras, no siempre nos toca aprender por las buenas, pero vamos creciendo paso a paso.

¿Qué hacer, entonces? Valorar cada día y disfrutar de la compañía de quienes fueron nuestros guías. Lo mejor que podemos hacer, es permitir que nos sigan enseñando a disfrutar con lo que hacemos, en el trabajo, en la vida diaria, porque eso sí que es un gran privilegio.

No necesariamente tiene que ser un año nuevo para comenzar, podemos empezar desde hoy a poner nuestro quehacer y tomarlo en cuenta para ver cumplidos nuestros sueños. Cada día tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo.

Así podemos ver cuánto han hecho profesores como usted, por aquellos liceanos de siempre. Tomar en cuenta nuestras fallas -para mejorar- y poner el empeño diario para hacer mejor las cosas.

Espero, en verdad, que estas palabras lleguen a lo más profundo de su corazón y que me permita agradecer sus palabras, que me ayudaron para enmendar mi error. Que todos vean que personas como usted hacen la diferencia.

Muy sinceramente para usted d. Héctor, y para nuestros lectores de cada semana, nuestro saludo y que tengan un muy feliz 2017.



Manuel Quevedo Méndez