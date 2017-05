Nacional 07-05-2017

El nuevo cine chileno viaja para conquistar el Festival de Cannes

Francia fue durante años refugio de cineastas chilenos. En los años 70, directores como Raúl Ruiz, Patricio Guzmán o Alejandro Jodorowski encontraron allí abrigo e inspiración. Varias décadas después, una nueva generación se lanza ahora a la conquista de Cannes, cumbre del cine mundial.



"Hay una efervescencia del cine chileno, estamos viviendo una especie de edad de oro. No es una estrella fugaz, sino una tendencia que se viene consolidando", manifiesta la directora de CinemaChile, Constanza Arena.



"Desde hace cinco o seis años, el cine chileno tiene una fuerte presencia en festivales como Cannes, Berlín, Toronto o San Sebastián", subraya la responsable del organismo público-privado encargado de la promoción internacional de la industria audiovisual chilena.



Y lo hace con películas que se presentan a las competencias oficiales, pero también con una nutrida presencia de profesionales en los mercados cinematográficos.



Chile acudirá al 70º Festival de Cine de Cannes, que se celebrará del 17 al 28 de este mes, con tres largometrajes y un corto que competirán en la Semana de la Crítica y en la sección "Un Certain Regard".



subir Imponiéndose artísticamente

En la Semana de la Crítica, donde se muestran los primeros trabajos de cineastas emergentes de todo el mundo, Chile estará presente con los largometrajes "Los perros" y "La familia", además del corto "Selva".



En tanto, en la sección "Un Certain Regard", instancia paralela a la competición oficial donde se muestran obras originales que buscan reconocimiento internacional, se presentará la película "La novia del desierto", una coproducción argentino-chilena que será la única producción sudamericana de esta sección.



A las tradicionales potencias latinoamericanas del Séptimo Arte -México, Argentina y Brasil- se le suman ahora Colombia y Chile.



Y si el país ha llegado tan lejos, es porque, además de la iniciativa de los productores, el cine local ha recibido el apoyo de las instancias públicas, asegura Constanza Arena.