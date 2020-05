Opinión 09-05-2020

El onassis del desierto





Los grandes entre los grandes son humildes de verdad, hacen el bien sin mirar a quien, y dan sin pedir devuelta.

Y si bien, esos nacen en el frío de la Siberia, el tumulto de Nueva York, o el calor y la resequedad del desierto, cuando nacen en una mina son más calicheros que el caliche mismo. O sea, son hombre que conocen no solo de la vida, también de la muerte y de la pobreza y la humildad y las bajezas y miserias del hombre, o sea que mordieron el polvo del desierto, de la vida y que por eso valoran las cosas de verdad: LA MIRADA DE UN HIJO, EL BESO HUMEDO DE UNA MUJER, el suave aroma del pasto luego de las primeras lluvias del otoño, la brisa calidad del mar, el abrazo de un amigo, bailar apretado con esa dama de vestido rojo….., las cosas de verdad.

El Juan Castillo que yo conozco, es eso y más, tanto que no me alcanzan las palabras en esta hoja, me faltan los sinónimos y los adjetivos, mejor enumero lo que ha hecho, a ver si en algo lo esbozo.

De guagua fue Lázaro, ya que le gano a la muerte y volvió a la vida.

De niño fue artesano, casi como esos de la Francia iluminada, de esos que pensaban y soñaban con catedrales. Le decían aprendiz.

De Joven llegó a maestro, maestro de la vida.

Y cuando menos lo pensaba dejó de ser obrero y se transformó en hombre de negocios, pero no de los sueños ajenos sino de los suyos propios, que esa es la gracia. Y en ese camino se encontró con los amigos, de esos que valen la pena, de esos que son padre y madre, hermano y pelionero, que nos critican cuando tienen que hacerlo pero que nos alientan cuando lo necesitamos. Amigos de verdad, como él mismo. Amigo de sus amigos. Andronico Luksic Abaroa, Mario Kreutzsberger, Antonio Vodanovic, Daniel Vilches, Enrique Krauss, se cuentan entre los privilegiados.

Ya de grande, (como dicen en el campo) lo que realmente le importaban eran sus caballos, y las parcelitas donde se desconectaba del trajín diario, y donde se relajaban pensando en que otro negocio podía invertir sus sueños, un tren para los niños, un galeón de piratas con piratas del desierto, un restorán de mantel blanco, de esos de 5 estrellas, de esos con estrellas Michelin que hasta en la capital envidiaban, donde los Presidentes se deleitaban, pero que atendía como a un igual a los obreros, que al igual que él en su juventud, soñaban con platos servidos con elegancia y distinción.

EMPRESARIO, MEJOR EMPRENDEDOR, NO EN REALIDAD SOÑADOR, EN ESO SE TRANSFORMÓ el Juan del que les hablo, levantó más castillos que los que el hombre común de Copland pudiera soñar y que hasta el César tuvo que aceptar.

Juan Castillo Alvarez, ese es su nombre, hijo del desierto, empresario de fama, pero más aún un visionario. Hoy quiera que nos acordemos de hombres como él, que con tesón y un fuerte compromiso con el ser humano le cambió el rostro a Antofagasta, y hoy, y desde hace más de 15 años da trabajo en estas tierras, pero más importante aún, nos enseña que en la vida siempre se debe seguir luchando por nuestros sueños.



(Héctor Hernández, abogado)