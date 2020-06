Opinión 24-06-2020

El oportunismo en el turismo





En la vida diaria, ser nombrado como "oportunista" te puede marcar como un ser de dudosos valores y falto de integridad, que acomoda las circunstancias para obtener provecho, faltando incluso a sus propios principios.

Ya en los negocios, el oportunismo tiene una connotación más positiva e incluso es valorado casi como un eufemismo para referirse al emprendimiento.

Puede que no todos ustedes sepan sobre el caso de Marcelo Guital y sus aguas minerales Benedictino, quien hoy da charlas de Coaching contando cómo cerró un negocio de cinco millones de dólares con la Coca Cola, por un producto que según sus propios dichos, era muchas veces, "agua corriente con gas".

Eso inexorablemente trae a mi memoria, algo local, que alguna vez me contaron y que no se cuánto de cierto o mito tenga. Cuentan que muchos años antes la misma Coca Cola le ofrece al dueño de aquel entonces de Aguas Panimávida, un jugoso contrato de compra por su pequeña planta envasadora localizada a un costado de las termas. Este señor a quien por lo ya dicho no nombraré, se habría negado, quizás por su legítimo derecho de explotación o quizás por ambición (o por ambas cosas).

Cerrando este ejemplo de las aguas minerales, basta ver lo que es hoy Benedictino y Panimávida, caso esta última aún exista.

En los negocios hay innumerables ejemplos de cómo el oportunismo te puede favorecer, fortalecer e inclusive, enriquecer.

Muy vigente es el caso de Cornershop esa App creada por dos chilenos y un sueco, quienes mediante una inversión inicial de 300 mil dólares, llegan en definitiva a cerrar la venta del 51% de la propiedad accionaria a Uber, por un total de 450 millones de dólares. Vaya oportunismo lucrativo, ¿no es cierto amigos?

Pero algunos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿pero a este tipo qué le está pasando, si acostumbra a escribir sobre turismo?

Calma amigos es justamente para allá que voy.

El turismo no es ajeno al oportunismo y se los explicaré relatando una experiencia.

Como ya lo he contado varias veces, desde hace poco más de tres años trabajo con turistas brasileños. Cierta vez, atendía a un grupo de doce personas a quienes los había llevado a la mayor parte de los lugares de interés cercanos a Santiago. Habían visitado conmigo Valle Nevado, Valparaiso y Viña del Mar, varias vinícolas, pero nos sobraba un día, el 12 de junio, que en Brasil es el “Dia dos Namorados”, equivalente a nuestro San Valentín del 14 de febrero.

Me habría resultado muy simple haberlos llevado a un restaurante con quienes hubiese hecho un acuerdo previo de generar un ambiente con decoración y comida ad-hoc tanto al contexto del día como a la nacionalidad de los comensales.

Pero yo quería algo diferente, que realmente marcara una diferencia y no sólo por un interés económico inmediato, sino que también para que ellos se llevaran el mejor recuerdo de su vida en una celebración como esta.

Les propuse un "Tour Cajón del Maipo del Día dos Namorados". Ante esta insólita propuesta era evidente que quisieran mayores detalles, pero les pedí un voto de confianza pues así no acabaríamos con las sorpresas.

El tour se desarrolló casi en idénticas condiciones que los habituales, pero en el regreso a Santiago estaba la gran sorpresa.

Al llegar a la tienda de arriendo de ropas de nieve, donde se hace devolución del equipamiento, los aguardaba un cocktail no tan sólo con absoluta alusión al día, sino que a ellos mismos, pues había mandado a imprimir sus nombres en las servilletas y grabado en las copas de vino, todo lo cual ellos podían llevarse.

Esa sí que fue una gran sorpresa, que no tan solo dejó a mis clientes felices, sino que me generó muchos más clientes por las recomendaciones que ellos hicieron de mi agencia.

Eso también es oportunismo, saber sacar lo mejor de lo peor, de un problema, de una situación en apariencia poco favorable. Pero hay que hacerlo con planificación y de forma eficiente.

El turismo de Linares no está dormido solo ahora por la pandemia, claro que no. El turismo de Linares tiene una vocación de "dormilón" y me recuerda a esas señoras que están todo el día con bata. Saben de lo que hablo supongo.

¡Hey amigos! despierten, ¿acaso no vieron lo que ocurrió en Europa el día 15 de junio recién pasado, cuando se reabrió el turismo?

Miles de personas en aeropuertos y pasos fronterizos, quienes después de meses de inusitado encierro solo querían salir, pasear, conocer... Respirar libertad.

Eso también va a ocurrir aquí en Sudamérica y ya lo señalé antes, las condiciones de salubridad serán las que se requieran, pero Linares debe prepararse ahora a esta gran oportunidad y ser el mayor y mejor de los oportunistas turísticos.





(Ricardo Álvarez Vega, contador auditor)