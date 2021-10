Opinión 16-10-2021

EL OTOÑO DE LA VIDA Y REFLEXIONES SOBRE ENVEJECER





El gran Cicerón político y filósofo romano del año 44 a de c. ya hablaba de manera muy elocuente sobre el Arte de envejecer. No le preocupaba la libido dentro de otras cosas, el decía que la tercera etapa de la vida tiene otros aspectos muchos más profundos y duraderos de que preocuparse y ocuparse. Incluso decía que la vejez no tenía relación con la enfermedad ya que la salud en general será buena o mala dependiendo de los hábitos de vida que se tuvieron en la juventud por lo que debía ser cuidada desde la más tierna infancia.

Es justamente en la primera infancia, donde se deben desarrollar los recursos internos del ser humano para llegar a una vejez prospera, llena de nuevas aventuras y descubrimientos, si la vida así lo quiere. Tal vez podemos decir que es sabiduría atemporal, sin embargo, podemos rescatar varias ideas que me parecen interesantes de abordar en un mundo obsesionado por la búsqueda totalmente inútil de la eterna juventud.

Las personas mayores son fuente de sabiduría y experiencia por eso es muy favorable realizar encuentros intergeneracionales para entender la vida desde una visión distinta y con mucho conocimiento. Las personas mayores tienen mucho que contar y enseñar a los más jóvenes, la sabiduría sólo se adquiere con la experiencia y el tiempo, los más jóvenes por su lado, tienen la alegría, el ímpetu y la motivación para irradiar y compartir.

La vejez no implica una vida sedentaria, todo lo contrario, mientras más activa sea la vida mayores beneficios trae para la salud del cuerpo, mente, espíritu lo que beneficia directamente a los estados de ánimo y por consiguiente a nuestras emociones en la cuales fluimos y navegamos día a día. Muchas actividades no precisan fuerza ni resistencia como lo es en la juventud, lo importante es el movimiento humano consciente a lo largo de nuestra vida ya que, según las neurociencias, esto estimula la neuroplasticidad hasta el final de nuestros días y con esto quiero decir que incluso, seguimos aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos aún en el más dulce otoño de nuestras vidas.

Nuestro cerebro es un músculo que debemos ejercitar, el ejercicio mental y cognitivo son fundamentales, sobre todo si lo practicamos con otras personas, estableciendo círculos sociales que sean nutritivos…. somos seres emocionales y sociales y eso es lo que alimenta nuestro ser interno y nuestra espiritualidad ...No te aísles. No te abandones... Encontrar actividades de gozo y de ocio en el otoño de nuestras vidas es fundamental; el huerto, la escritura, la lectura, el ejercicio físico y mental, volver a estudiar incluso encontrar un amor o una compañía es posible.

La vida en sí misma es una sucesión de etapas y la vejez no tiene razón de ser una época de pasividad si encontramos los recursos internos necesarios para seguir viviendo esta experiencia terrenal, por lo tanto, disfrutemos el presente el estar aquí, como si fuera siempre el último día de nuestras vidas.

En Chile, el Día del Adulto Mayor se celebra el 1 de octubre, según el Decreto Supremo Nº 125 de 2004; el 15 de octubre se celebra el Día Nacional del Anciano y del Abuelo, según el decreto 754 del Ministerio del Interior de 1977. En consecuencia, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) define como «Octubre el Mes de los Más Grandes». Somos un País que va envejeciendo a pasos agigantados, actualmente un 19,3% de personas tienen sobre 60 años y más según los hallazgos (CASEN, 2017).

Como Fundación Liderazgo Chile creemos que es posible realizar estos cambios de paradigmas y somos conscientes de que la educación emocional en cualquier punto del trayecto de vida es vital, es parte de los derechos humanos, derechos que garanticen un buen envejecer para todas las personas y que debe ser instaurado como tema prioritario en esta nueva constitución.



Mariana Durán Fontecilla

Magister en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Salud mental, Educación Emocional Género e intervención social