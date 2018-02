Opinión 11-02-2018

El Otro Legado De Nicanor Parra

Nicanor Parra era antipoeta, el único de su especie. Un excéntrico, una mezcla de genio y loco. Pero también era físico y matemático y es por eso que a lo largo de toda su vida siempre fue muy ordenado, metódico y cuidadoso con sus finanzas y sus bienes materiales. Pero como pasa hasta en las mejores familias, desafortunadamente comenzaron roces y afloraron viejas disputas entre sus sucesores apenas ocurrió su muerte a los 103 años de edad el pasado 23 de enero.

El legado literario de Nicanor es un patrimonio invaluable para la cultura chilena. Su generoso catálogo consta para empezar con “el” libro que cambió el curso de la poesía en lengua española en la segunda mitad del siglo XX: “Poemas Y Antipoemas” (1954), además de otros títulos como “Versos De Salón” (1962), “Canciones Rusas” (1967), la antología “Obra Gruesa” 1969), el libro objeto “Artefactos” (1972), Sermones Y Prédicas Del Cristo De Elqui (1977), Ecopoemas (1982), Chistes Parra Desorientar A La policía Poesía (1982), Hojas De Parra (1985), Discursos De Sobremesa (2006), etc. A esta bibliografía debemos agregar sus incursiones como performista en las artes visuales, que consisten en sus instalaciones conocidas como Trabajos Prácticos, los Videoartefactos, las Tablitas de Isla Negra y las Bandejitas de Las Cruces.

Ese legado pertenece a todos los chilenos y a la humanidad. Pero es el otro legado el que está en disputa actualmente. Hombre de grandes amores, Nicanor tuvo 6 hijos con 3 esposas distintas. De esos 6 hijos, sólo 3 estuvieron presentes en su velatorio y sus funerales. Unos se excusaron por encontrarse fuera del país y otros no aparecieron por una supuesta implicancia en el caso de desaparición y venta de los famosos cuadernos del antipoeta y prefirieron no ir. Ya en el proceso de organizar sus exequias ocurrieron las primeras diferencias. Aparte de la humorada que Nicanor dejó escrita hace muchas décadas en el poema “Últimas Instrucciones”, donde pidió ser velado al aire libre acompañado de algunos icónicos objetos como un par de chuteadores de fútbol, una bacinica floreada, sus gafas oscuras para manejar y una copia de la Santa Biblia, (peticiones que no fueron respetadas), fue su hija mayor, la artista plástica Catalina Parra quien insistió en que su padre fuese velado en un espacio público como la Catedral Metropolitana de Santiago, para que pudiese ser despedido por todo el pueblo de Chile y no en una ceremonia privada como era el deseo de la parte de la familia liderada por su hija menor, la rockera Colombina Parra y su hijo y el nieto más cercano a Nicanor, Cristóbal ‘Tololo’ Ugarte. Un dato importante es que entre su primogénita y su hija más joven existen 30 años de diferencia, una considerable brecha generacional que explicaría su distanciamiento, poco contacto durante años y débiles lazos familiares.

Los medios de comunicación que estuvieron presentes en la ceremonia en que la urna con los restos de Nicanor fue depositada en la tumba excavada en el patio de su casa en Las Cruces, reportaron que hubo mucha música, pero que entre canción y canción, en los familiares abundaron las caras largas y muchos silencios incómodos y la única persona que demostró sus emociones y lloró fue la Presidenta Michelle Bachelet, gran seguidora de la obra del Premio Cervantes 2011. Apenas 1 semana después del funeral, Catalina Parra y su hija Isabel Soler dieron una entrevista para la revista Ya de El Mercurio, donde pusieron el dedo en la llaga al denunciar muchas cosas: que Nicanor vivió sus últimos días confundido, atormentado por los achaques de la vejez y la demencia senil, que los efectos personales de ella de la época en que vivió con su padre en Chile y dejó guardas en esa casa al irse a vivir a Estados Unidos habían desaparecido, que encontró la casa de La Reina en un grave estado de deterioro y abandono, con objetos y muebles muy a mal traer, que se habían perdido muchas cosas, que ellas propusieron hace un inventario de la casa pero que Colombina no estuvo de acuerdo con esa idea y lo más grave de todo, acusaron a la familia de su hermana menor de practicar un estilo de vida hippie, de estar de allegados en el terreno de la casa de La Reina y en definitiva de aprovecharse y estar viviendo por años a costas del dinero de Nicanor. En la misma entrevista adelantaron que deseaban que en la herencia de su padre no hubiese disputas familiares y ojalá no se llegara a la necesidad de recurrir a abogados, empezar litigios y convertir todo esto en un lamentable show mediático, tomando en cuenta la envergadura del personaje del que estamos hablando. Todas estas declaraciones y acusaciones fueron impugnadas y rebatidas de inmediato por el ‘Tololo’, el nieto más cercano a Nicanor en sus últimos años de vida.

Lo que queda ahora es esperar la apertura del testamento, ceremonia para la cual el antipoeta designó a su hija Colombina como albacea, es decir, la persona encargada por el testador o por el juez de hacer cumplir la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponda según el texto de la herencia. El documento será abierto y leído en marzo próximo. El patrimonio material de Nicanor Parra consiste básicamente en 5 bienes inmuebles: la casa que adquirió en 1958 en la comuna de La Reina, su casa en el balneario de Las Cruces, que fue su refugio y lugar preferido desde la década de los ’80, una casa en Isla Negra, más otras propiedades en Conchalí y Peñalolén. Peleas y disputas familiares aparte, el hecho más importante para la cultura chilena en lo inmediato será que en forma rápida y en pocos años se cree y organice una fundación que lleve el nombre de nuestro eterno candidato al Nobel, (un premio que se lo perdió a él y no al revés), una fundación que salvaguarde su obra literaria, reedite su catálogo, comience a publicar los cientos de obras y poemas que dejó dispersos e inéditos y convierta al menos una de sus casas en un antimuseo. Lo más probable es que sea la casa de Las Cruces la elegida para concretar este cometido, porque es interesante constatar que con la muerte de Parra se va a consolidar el llamado “litoral de los poetas”, una franja de 20 kilómetros en la costa central y un circuito turístico-cultural que comienza en la casa de Isla Negra de Pablo Neruda en El Quisco y que llega hasta la tumba de Vicente Huidobro en Cartagena por el sur. Entre medio de estos 2 pesos pesados de la poesía chilena se ubica la casa de Las Cruces, en la comuna de El Tabo donde la tumba del autor de “El Hombre Imaginario” quedó mirando hacia el mar y en dirección a la tumba de Huidobro en Cartagena, como era su deseo. Fiel a su estilo, hace algunos años Nicanor escribió medio en serio y medio en broma un artefacto donde afirmó que quería ser enterrado entre Neruda y Huidobro y que él iba a ser la cruz del medio en ese Gólgota de la poesía chilena. Deseo cumplido.



Por César Altamirano, Periodista.