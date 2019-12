Deporte 15-12-2019

El pago de Chile: Gabriel Artigues no renovó contrato al técnico Luis Pérez Franco

Los albirrojos comienzan otra vez de cero pensando en la Segunda “Profesional”

Quedó claro que la dirigencia de Deportes Linares no tuvo mayor incidencia en la no renovación del técnico que llevó al equipo de vuelta al fútbol casi profesional. Una determinación que provocó molestia en los hinchas. Los actuales administradores de la institución Gabriel Artigues, Mauricio Suiz y Jorge Vergara, tomaron la determinación de poner fin a los servicios de Luis Pérez Franco. Una determinación que sorprendió también al propio afectado, quien a través de una conferencia de prensa tuvo la oportunidad de despedirse de la hinchada y agradecer a todos los linarenses que siempre los apoyaron.

EX TÉCNICO

En torno a su salida de la banca albirroja Luis Pérez Franco, dijo que “se terminó el vinculo con Deportes Linares, un poco triste porque me hubiese gustado haber seguido, era un lindo proyecto continuar con el primer equipo y realizar un trabajo con las series menores, pero tengo claro que esto es fútbol. Por eso aprovecho esta ocasión para agradecer a todos en general. Me voy muy tranquilo y satisfecho con lo logrado este año. Sin duda fue una gran campaña que nos llevó al profesionalismo. Tal vez algún día puedo regresar a esta bella ciudad y estar sentado nuevamente en la dirección técnica. En lo personal ha sido una gran experiencia y me voy feliz con lo realizado”.

RAZONES

Pérez Franco, agregó que “ellos me dijeron que quieren contar con otro técnico para el 2020, esas fueron las razones. Fue una campaña muy positiva y reitero que me voy feliz. Tengo algunas conversaciones con clubes que espero que se puedan concretar. No me voy decepcionado sólo que me hubiese gustado seguir, por eso, le deseo lo mejor al club, a la ciudad, a toda la gente que me apoyó. Tuve un excelente cuerpo técnico con el cual trabajamos muy bien, por esta razón al club que me vaya llevarÉ a mi cuerpo técnico encabezado por Albert Chacón, Leonardo Zagal y José Letelier, porque ellos fueron parte de este proceso exitoso”.

ALBERT CHACÓN

El técnico linarense Albert Chacón, quien estuvo trabajando con Pérez Franco, manifestó que “es una lastima que se vaya el profe. Se hizo un trabajo profesional, por eso el profesor se encariñó mucho con la ciudad y en lo personal ver alguna opción que el profesor estÁ barajando. No sé si tengo ganas de seguir con este tipo de situaciones, hay que analizarlo bien con la familia, esto nos pilló por sorpresa, por eso debo estudiar bien qué pasará con mi futuro, hasta el momento nada claro”.

PF

Leopoldo Zagal, era el preparador físico del Depo: “estamos tristes por esta decisión, creo que nadie se la esperaba. Pero, como lo escuchaba de sus propios labios, estamos contentos porque se cumplió lo que habíamos planificado. Estoy en el aire porque desconozco la determinación que tomará la dirigencia con mi persona, pero te reitero feliz por este ascenso, ya que nos complementamos muy bien con el técnico Luis Pérez Franco”.

LOS DARDOS APUNTAN A GABRIEL ARTIGUES

Uno de los responsables en la no renovación del entrenador, fue el empresario Gabriel Artigues. La reacción de la gente ligada al fútbol no hizo esperar y el entrenador y formador de jugadores Cristian González, estaba sorprendido por esta determinación: “estoy muy molesto, estaba la posibilidad de continuar un proceso muy positivo para la institución, fortaleciendo el fútbol joven. Los clubes en el mundo subsisten así, formando, vendiendo y nutriéndose en sus primeros equipos con jugadores locales, era una gran oportunidad ya se venia dando con varios jugadores locales en el primer equipo. Incluso se pensaba en dos a tres años tener cerca de 10 jugadores para la institución. Y desde ahí poder afirmando las arcas del club con la venta de jugadores. Por eso no se si eso no se valora. Fue una campaña histórica y simplemente una persona, el mencionado señor Gabriel Artigues ya tenía tomada la determinación desde el mes de septiembre. Creo que fue una decisión arbitraria, porque no le preguntaron el parecer de la gente que se ha sacado la mugre por el club y se coarta el crecimiento del club. Yo amo esta institución, lamento esta situación y creo que Luis Pérez Franco era el técnico indicado para haber llevado a cabo un desarrollo institucional importante. Lamentablemente lo que pasa, siempre se deberá comenzar nuevamente de cero. No sabemos que pasará con ese trabajo formativo con los jóvenes, que fue una idea del alcalde Mario Meza. Te reitero Luis Pérez, es una tremenda persona, muy trabajador y dejó una huella, no tengo dudas que a donde vaya le ira muy bien, porque es un técnico de proyección que va hacia arriba y ojalá que nuestra institución no se vea dañada. Creo que hoy dimos un paso atrás, te lo digo humildemente con mis años que llevo en este proceso, el fútbol es uno solo. Era la oportunidad de haber cimentado las bases para el futuro de la institución, pienso que esta determinación por parte de los empresarios que administran al club se tomó en forma muy egoísta”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo