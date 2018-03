Opinión 08-03-2018

El papel de la mujer en la historia (1)

Ay Dios mío, Dios mío

sí hasta siempre y desde siempre

fueras una mujer

qué lindo escándalo sería,

qué venturosa, espléndida, imposible,

prodigiosa blasfemia.

Mario Benedetti



Las mujeres en la historia han estado aparentemente ausentes, y decimos “aparentemente” debido a que en el último tiempo ha existido una cierta preocupación de algunos académicos (as) o profesionales en profundizar en el verdadero rol que ellas han tenido a lo largo de la historia. “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”, dice un dicho que para algunas personas sería netamente machista al superponer la primacía del hombre por sobre la mujer. Lo cierto es que ya en este año 2018, las mujeres se han destacado notablemente en tratar de lograr la igualdad de derechos y el respeto que se merecen frente a varones que aún creen que son el “sexo débil” y tienen la convicción de que son “dueños” de sus parejas, al punto de coartar su vida privada y tomar trágicas “medidas” contra ellas para (según ellos) “hacerlas entrar en razón”, como diciendo que ellos son los únicos dueños de la verdad, de sus decisiones y al encontrar o creer ver algo “incorrecto” toman trágicas medidas que llegan incluso a la muerte (actos bautizados por la prensa como “femicidio”).

La mujer; durante muchos años ha sido fuente de inspiración para artistas y escritores los cuales han dedicado muchas de sus obras en su homenaje.

Ningún hombre, que se precie como tal, ha quedado indiferente frente a la belleza o ternura de una de ellas y a pesar de todo para muchos, en nuestro país, su rol en la historia es desconocido. Ya Virginia Woolf se preguntaba acerca de las mujeres: “¿Tenéis alguna noción de cuantos libros se escriben al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuantos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizás el animal más discutido del universo?”, preguntas cuyas respuestas encierran grandes verdades y que cada uno de los lectores de estas líneas deberían por obligación plantearse en algún momento.

Por mi parte yo agregaría otra pegunta: ¿será capaz, el general de las personas, señalar el nombre de cinco mujeres destacadas en las artes, ciencias o letras dentro de la historia de nuestro país? Me temo que lo más probable es que la respuesta a esta última interrogante sea más negativa que positiva y es que la ignorancia entre muchos hace un daño tremendo, sobre todo al desconocer el importante rol de la mujer en Chile y más aún sabiendo que muchas de ellas lucharon por reivindicar los derechos femeninos en nuestro país, los cuales lograron abrir espacios vetados para ellas durante años y que lograron cambios legales que mejoraron su posición dentro de nuestra sociedad.

Con respecto a la historia el tema no es muy diferente; siglos enteros de civilización, guerras, epidemias etc. se han escrito sin incluir a las mujeres, como si la historia fuera una disciplina solo de varones, incluso en nuestro país nunca se ha reconocido mediante un premio nacional de historia a alguna mujer, sabiéndose que existen excelentes académicas que si merecen dicho reconocimiento

Frente a todo lo ya planteado, creo que es necesario difundir y destacar el rol de la mujer en la historia, su aporte social y cultural y darlo a conocer a la comunidad, con el objetivo de educar, informar y entretener, sobre todo que este próximo 8 de marzo se celebra nuevamente el día internacional de la mujer, pero en este caso, es importante destacar a la mujer dentro de la historia de Chile, es por eso que me he propuesto la meta de entregar a la comunidad la biografía de 100 mujeres chilenas importantes dentro de la historia de nuestro país a través del diario “El Heraldo” de Linares.

(continuará)



Por Francisco Javier Vergara M.

Profesor de Historia y Geografía. Magíster en Ciencias Sociales