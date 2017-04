Opinión 23-04-2017

El pasado…..¿ nos sirve para algo?

“ La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos y gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado”, García Márquez ( 1927-2014)

El escritor colombiano R. Valencia, que muchas veces me sirve de fuente de inspiración para escribir algunos temas espirituales, sé que a algunos les gusta leer ( son los menos por lo demás) decía en uno de sus escritos que, no entiende a la gente que dice ” todo pasado fue mejor”. En lo personal, puedo afirmar que lo mejor de mi pasado es que, ya pasó y fue para mí como lo dijo Lord Lytton •” mientras hayan libros, no existe el pasado”

Por lo demás, sabemos que el pasado es ,solo el tiempo que ya sucedió y que, cronológicamente ha quedado atrás. Se conoce,pues, como pasado, tanto a dicho tiempo, como a aquello, que aconteció en el período en cuestión. Por lo que, la forma de analizar el “ pasado”, es la de aquellos que dicen que todo pasado fue mejor”. Esta es como vemos una postura pesimista que no confía en el progreso de la humanidad, si nó que defiende la realidad vivida en años anteriores.

Una posición contraria a ésa es la “ filosófica” que está más asentada en la realidad y que sostiene que el llamado “ pasado” debe ser recordado para rescatar lo positivo y……para no repetir los errores .Por lo mismo, el pasado debe servir para construir el presente y posibilitar el futuro. Existe otra tercera postura que afirma que el pasado No existe o que al menos existe en la mente de las personas. De acuerdo a esta última afirmación, lo único que tiene existencia real es el presente, donde el pasado ya murió y el futuro aún no ha llegado….. ¿ Con cuál posición se quedaría Ud.?

Elucubrando sobre el tema R. Valencia ,expresa que el pasado es como un alimento que se quedó olvidado en el refrigerador y al final se volvió rancio , se pudre. Por ello, hay que tirar el pasado ya rancio y vivir a concho el presente. Si se está mirando siempre el pasado ,es solo porque se nos quedó algo pendiente, algo sin hacer, el que metafóricamente es como un botón de un rosal sin florecer o una puntada al vestido, sin haberse dado .Pero, si cada uno de nosotros lo vio todo, lo hizo y no le quedó nada sin hacer, lo mejor es mirar solo hacia adelante.

El pasado es pues, como ese vestido, esa camisa o ese pantalón, que podemos cambiarnos día a día o que no podemos nunca más usar. Además se dice ( y es tan cierto) que nadie escapa a su pasado .Es éste, como una sombra que sigue a cada uno al caminar .Al respecto, afirmo que mejor es pensar que nadie escapa de su pasado si no quiere en verdad que éste se vaya ,por lo que ¿ No sería mejor tratar de huir de éste, y vivir solo el presente?.

La misma palabra lo dice todo “ pasado” indicando con ello que algo” pasó y que ya se fue .Por eso, lo mejor es dejar atrás todo el pasado .Muchos, felizmente los menos se emperran con remover el pasado .Preguntémonos ¿ qué es lo que con ello se busca y qué esperan encontrar? Los sucesos desagradables, las penas sufridas, los fracasos inesperados ,ellos, todos ellos, al recordarlos ¿ cambiarán su sentido, tornándose en sucesos felices? O al contrario, al recordarlos ¿ volverán con ellos, las mismas penas, amarguras, los mismos dolores? .Amigos míos, todo lo sucedido , al recordarlo, no cambiará el cómo se produjeron y las consecuencias nefastas que tuvieron para nosotros.

Solo nos traerán de nuevo amargura, insomnios quizás, como también obsesiones.Es preferible entonces, soltar el pasado de una vez, dado que como hemos visto no nos servirá de nada.

Algunos a veces, sienten la necesidad de “ resolver” algo del pasado, creyendo que con ello algo se obtuvo. Pensamos al respecto que, sería mejor explicarles que no lo hagan, pues el pasado es como la moda, si no se usa queda out. Al igual que ese traje, ese vestido que usamos hace 15 o más años atrás .Mejor es, al menos, así lo pienso, es soltar el pasado, dejarlo tal como sucedió, sin revolver las cenizas de ese leño que quedó a medio consumir, para que no vuelva a encenderse, pues ahora, ya no nos sirve y puede dañarnos y dañar a quienes nos rodean.

Hablar del pasado, es detener nuestro andar y volver a mirar hacia atrás. A muchos, entre ellos a mí, a veces nos encanta hablar y hablar del pasado ,pero recordando solo los consejos recibidos de los mayores ,actitudes, responsabilidades, deberes, educación en todo aspecto que, en verdad ,hacen tanta falta en el mundo de hoy .Por ello, quizás ,algunos dicen que “ todo pasado fue mejor”. Ahí estoy de acuerdo.

Pero, sin ser extremistas, analicemos el hoy, conversemos, estudiemos estrategias para mejorar el presente, pues si solo miramos el pasado lo único que conseguiremos es detenernos y estancarnos.Pensemos que la vida sigue su proceso y siempre Hay que avanzar. Tratemos ,pues, desde ahora , si no lo hemos hecho, soltar el pasado, para que el presente también en su oportunidad nos suelte a nosotros.

Hagamos nuestro lo dicho por el escritor mexicano Carlos Fuentes: “ El pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el dese



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista