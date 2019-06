Opinión 16-06-2019

El pensamiento laicista

(Gobernar es educar y todo buen sistema de política, es un verdadero sistema de educación. Así. como todo sistema general de educación, es un verdadero sistema político” Sesión solemne U. de Chile 18 set. 1888 Valentín Letelier M).

Días atrás, por este mismo medio periodístico, conversamos algo sobre la vida y obra del sabio coterráneo nuestro dn. Valentín Letelier M que, como es sabido, desde su juventud adhirió a la corriente filosófica del llamado Positivismo de Comte que a todos sus seguidores les inculca la doctrina del Laicismo que V. Letelier hizo patente en sus escritos y en el partido radical que tiene como ideologías el evolucionismo, el laicismo y la democracia.

He considerado prioritario aclarar desde el comienzo algunos conceptos. Empezaremos por “ Laico” Se denomina como tal a toda persona que en sus actividades humanas, las realiza exenta de toda influencia religiosa .Otros, dicen que “ laico”, somos todos los que no usamos hábitos.

La influencia religiosa invade casi todos los campos de acción, sobre todo en el terreno político. Para evitar lo anterior, en el siglo XIX paladines del Laicismo comenzaron una cruzada en el Congreso Nacional parta luchar por la implantación de un Estado Laico.Sus resultados quedaron plasmados en sucesivas Constituciones, pero el papel de la Iglesia ( incluso hoy en día) prevalece y está presente en todas las actividades sociales y públicas ( con desfile de uniformados paseando un icono religioso so pretexto de ser éstos patrones de las instituciones armadas)

Nos preguntamos ¿ y qué hace una gran institución laicista al respecto a la que adherimos desde ya más de 50 años? Solo hace presente que todos sus miembros debemos ser “ tolerantes” Creo que es una tolerancia mal entendida, una indiferencia por tan delicada situación, dejándola que Parlamentarios nuestros sigan luchando por un verdadero laicismo .Sabemos que los Partidos políticos afines a nuestra ideología ya están en la mínima expresión y al parecer el legado de los laicistas que nos precedieron ya perdieron su trabajo .No fuimos capaces de afrentar el oscurantismo, el fanatismo, la irracionalidad, triunfó el dogma, la imposición de una verdad revelada.

La laicidad que nos legara en todos sus escritos Valentín Letelier, quedó en el papel .La enseñanza estatal ya no prioriza el laicismo como antes. Claro está que, en el papel está consagrado el laicismo, al separarse la Iglesia del Estado ¿ Pero nos preguntamos ,es tan así?

La doctrina que promulgó la independencia del hombre y de la sociedad democrática y en particular del estado, en lo que se refiere a organización o credo religioso, fue instituída en Francia en 1905 y se denominó Laicidad. El Papa Benedicto XVI a esta laicidad le agregó el apelativo de Laicidad Positiva, donde indica que “ la función irremplazable de la religión para la formación de las conciencias y para su contribución a la creación de un consenso ético fundamental en la sociedad.” Todo lo anterior ( y sin ser muy inteligente) se traduce a un “ reconocimiento a los valores cristianos y a su legado histórico” ¿ Qué le parece a Ud. este nuevo laicismo, hecho a la medida, verdad?

El Laicismo que desea trasmitir a Uds. esta crónica, es una doctrina que afirma los derechos y libertades fundamentales del hombre dotado de un libre pensamiento que tenga o no una fe religiosa, pero que sea un aporte racional e intelectual en nuestro caso, a la sociedad chilena.

Diversas instituciones cobijan este pensamiento, las que comparten entre otras, la disciplina filosófica de Aristóteles y su principio ético en relación a que “ el individuo debe realizarse de la mejor forma posible, dentro del ámbito político y económico de la sociedad en que está inmerso” Por otra parte consideran que “ toda actividad práctica debiera perseguir en último término el bien, es decir, el mejor fin para la sociedad y agregaría yo sin obediencia a ninguna clase de dogma, basados todos solo en la libertad absoluta de conciencia, sin distinción de clase, origen o confesión.

Por razones de espacio esta vez, no dejaremos constancia de la lucha entre el clericalismo y el laicismo que comenzó en 1864, siguió en el gobierno liberal de F. Errázuriz ( 1871-1876); la alianza Liberal – Radical que juntos consiguieron la laicización de la enseñanza ( 1883). Matrimonio Civil( 1884), Cementerios laicos ( 1871) La promulgación de diversas otras leyes laicas que llevaron a la secularización del Estado chileno.

Pensamos que sea como sea, pese a todas las Encíclicas Papales que condenan a los miembros de una Orden Masónica, la misión de los integrantes de dicha institución deben convertirse siempre en verdaderos luchadores por el Laicismo que permite con ello al hombre decidir en todo sentido, basado solo en la razón, en su libre pensamiento…………



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista