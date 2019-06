Nacional 23-06-2019

El perfil de Maximilano Luksic: El treintañero que toma las riendas de Canal 13

Tras la sorpresiva renuncia de Javier Urrutia, el hijo del empresario Andrónico Luksic, asumirá el cargo de director ejecutivo de la estación televisiva.

- Con 32 años y casi tres en diversos cargos en Canal13, Maximiliano Luksic, hijo del empresario y dueño de la empresa, Andrónico Luksic, asumirá como nuevo director ejecutivo de la estación televisiva, tras la sorpresiva renuncia de Javier Urrutia al cargo. Y el desafío no es menor, ya que, su mismo padre dijo que "tendrá las mismas exigencias o más que cualquier director ejecutivo del canal". Así, el tercer hijo del multimillonario y Patricia Lederer, quedará a la cabeza de la estación en medio de los esfuerzos que ha estado realizando la compañía para dejar atrás cuatro años de números rojos y continuar con la estrategia que los llevó a cerrar 2018 en positivo. Sin embargo, no es primera vez que "Max" Luksic asume un cargo importante en alguna de las empresas ligadas a su familia -en este caso, exclusivamente a su padre-. De hecho, en sus 10 años viviendo fuera de Chile, trabajó en los brazos del grupo empresarial en el rubro hotelero y turístico. Diez años por el mundo Una vez egresado del colegio The Grange, Max partió en 2006 a Boston y se licenció en "Economía y Empresas" en el Babson College, mismo lugar al que asistieron sus cuatro hermanos y su padre. Después, partió a Suiza y sacó un MBA en Les Roches International School of Hotel Management, donde se especializó en marketing.