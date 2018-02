Política 27-02-2018

El Perfil de Pablo Milad, el Presidente de Curicó Unido que será intendente de la Región del Maule

Pablo Milad era hasta este lunes el presidente del club Curicó Unido y como militante de Evópoli fue precandidato a diputado por el distrito 17.



Este lunes, el Presidente electo, Sebastián Piñera, nombró a los intendentes que lo acompañarán en su Gobierno, que comienza en menos de dos semanas. Una de las grandes sorpresas fue la designación del actual presidente de Curicó Unido, empresario y militante de Evópoli, Pablo Milad Abusleme, como intendente de la Región del Maule.

Candidato a la presidencia de la ANFP en enero de 2016, votación que perdió ante Arturo Salah, Milad ahora sí dejará el cuadro "tortero", pero para asumir como funcionario de Gobierno.

De hecho, bajo su mandato el cuadro “tortero” se convirtió en animador de la Primera B al punto de conseguir su ascenso a la máxima categoría hace casi un año.



¿Quién es Pablo Milad?

Proveniente de una familia palestina y muy ligada al deporte en Curicó, Milad desde joven fue un apasionado por la actividad deportiva, por algo no dudó en titularse en licenciado en educación física de la UTEM, posee un Máster en Fisioterapia y un Doctorado en Rehabilitación Neuropsicomotora en la Universidad de Barcelona, España. Tiene estudios de postgrado en Técnicas de Terapias Alternativas, Evaluaciones Neuromotora y Psicomotricidad, Desarrollo Personal y Terapia Ocupacional en ISPR de OIP Paris, Francia, y en la Universidad Técnica de Lisboa, en Portugal. También fue profesor del Máster en Mediación Terapéutica de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Y fue tal su pasión por el deporte que lo llevó a ser campeón a nivel sudamericano en bala, y en marzo de 2014 logró el título en las pruebas combinadas, que incluyen dicha disciplina, el disco, martillo y jabalina, del campeonato nacional de atletismo Master. Además, desde el 2015, posee el récord chileno de lanzamiento de bala, en mayores de 50 años.

Pero no sólo en el atletismo brilló, sino que en el básquetbol tuvo un destacado paso defendiendo los colores del Liceo de Curicó en la Dimayor.

Cumplió el cargo de asesor de la Fundación Coanil, dedicada a personas con discapacidad intelectual.

Empresario agrícola del rubro de los champiñones y socio de una distribuidora, llegó a mitad de 2014 a la presidencia de Deportes Curicó.

Como militante de Evópoli, fue precandidato a diputado por el distrito 17, aunque al final no quedó en la papeleta.

El gimnasio más importante de Curicó lleva el nombre a Abraham Milad, su padre y ex dirigente.