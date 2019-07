Opinión 18-07-2019

El perro mata al gato

(A: Francisco Vidal

Ex - Ministro

ahora Showman de TV)



Respiro, abro los ojos,

Alguien me alza en sus brazos

¡Te quiero!, dice

oigo voces, risas.

Recuerdo atardeceres.

El viento lo siento frío,

corro , juego entre sementeras,

trinan zorzales.

El arcoíris entre las nubes:

Mi volantín enredará al arcoíris,

Amo el arcoíris.

Deslumbra la risotada de los girasoles.

Los colibríes danzan frente a las chilcas.

De pronto; el perro mata al gato:

Reciben órdenes desde EE. UU.

Reciben dólares desde EE. UU.

“Richard Nixon, Henry Kissinger”

Estos nombres son memorables

Aviones bombardean la Moneda

Crean la DINA

Matan a Presidente Allende

Militares torturas, asesinan

Ingrid OIderek

Oficial de carabineros adiestra perros

Para violar a jóvenes mujeres prisioneras

Todos olvidan

Imponen el olvido

Yo no quiero olvidar

Los seres honrados

No venden su conciencia.



Destruyen valores

Sólo importa la codicia

El saqueo y la ambición

Al cura Hasbún y a Karadima

Los procesan por abusos sexuales…

Un cómplice de la dictadura militar es presidente

Un cómplice de torturas y crímenes

En Colonia Dignidad, de Paul Schafer;

Es Ministro de Justicia



Superando a Maquiavelo;

El Presidente Democrático de Chile

lidera insurrección fascista

en República Bolivariana de Venezuela.



Siete familias son dueñas de recursos del mar

Grandes empresarios atesoran millones

robando pensiones a ancianos

Fuerzas Armadas defraudan

Carabineros de Chile defraudan

Pastores evangélicos roban

Iglesia Católica roba y trafica creencias

Lucran con ignorancia

Destruyen Educación Pública

Buscan segregar desde la sala-cuna

Suprimen asignatura de Historia y Filosofía

Quieren ocultar su vergüenza.



En este paraíso disfrazado de democracia

Año 2018: 9600 chilenos mueren

esperando atención médica,

40.000 familias chilenas viven en campamentos,

miles de niños contaminados con metales pesados.

Ciudadanos considerados parias

En ciudades de sacrificio.

Seducidos por campaña comunicacional

del presidente Sebastián Piñera

Migrantes sueñan con entrar a Chile

para seguir soñando el terrible engaño.



Territorios habitados por pueblos indígenas

son propiedad de Forestales

Parlamentarios ganan millones

por servilismo al sistema.

Afloran recuerdos tristes:

Frei Montalva, Aylwin Azócar

Lagos Escobar, Frei Ruiz Tagle

Bachelet Jeria Alta Comisionada del Imperio

y de la transición del cangrejo.



Nuestros gobernantes no gobiernan,

administran la codicia y el saqueo

viven el show cotidiano:

Convierten partido de fútbol

en epopeya patriotera,

eclipse solar en innovación mercantil.

Regresamos a los antiguos Imperios Teocráticos;

donde el Emperador daba órdenes al sol.

Pretenden ser honorables.



Así cargados los dados

el día menos pensado

El perro volverá a matar al gato;

hasta que este transgénico semillero

de demócratas fascistas,

sea tragado por la rutilante fotografía

de un hoyo negro

engullendo la galaxia.





(Poeta Moisés Castillo)