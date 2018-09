Nacional 08-09-2018

El plan del aeropuerto de Santiago ante la masiva salida y llegada de viajeros por Fiestas Patrias

Aumento de personal, de los buses de acercamiento y una "reingeniería de los procesos" del SAG y Aduanas, son algunas de las medidas para recibir a las 75 mil personas que se espera arriben al Nuevo Pudahuel.

Comenzó la cuenta regresiva para el fin de semana largo de Fiestas Patrias. Y para hacer frente a la masiva llegada y salida de personas del aeropuerto de Santiago, las autoridades de Obras Públicas (MOP), Hacienda y Transportes en conjunto con la PDI, Carabineros y DGAC crearon una mesa de trabajo. "En un día congestionado, entre entradas y salidas, se reciben cerca de 60 mil pasajeros. El próximo viernes 14 y sábado 15, vamos a llegar a cerca de 75 mil", detalló el subsecretario del MOP, Lucas Palacios.



Y es por estas cifras que hoy dieron a conocer una serie de medidas para que el flujo de pasajeros sea eficiente y no se genere congestión, por ejemplo, en el ingreso al aeropuerto. De este modo, habrá un reforzamiento, por parte de la concesionaria, de "al menos dos buses adicionales en un sector cercano al aeropuerto con señalización para que no sea necesario que los vehículos lleguen frente del terminal" detalló Palacios. También se sumarán dos buses al servicio que traslada pasajeros desde y hacia los aviones en la plataforma. En cuanto al personal que trabaja en el aeropuerto, el subsecretario de Obras Públicas comentó que "normalmente funciona con 809 personas entre todos los servicios que existen. Así que se ha hecho un esfuerzo especial y va a funcionar con 920 personas, es decir, 111 personas adicionales". Estas, anunció, se mantendrán de manera permanente, debido al crecimiento del terminal áereo.

