Opinión 18-01-2018

El poder de la oración

El acto de orar no es un privilegio de una determinada religión ni de alguna organización con poder temporal y que muchas veces sirve para imponer sus privilegios e influencias, imponer poder con amenazas intangibles de penas del infierno para los más humildes, etc. Es un don y un privilegio de todo ser humano no importando su color, raza, estatus, lugar donde vive, origen; orar a Dios es su acción que lo comunica en amor, dignidad y trascendencia.

La oración personal es un acto muy íntimo donde nos ponemos en conversación con nuestro amado Dios. Como es un acto íntimo, cada uno de nosotros tiene su especial modo de hacerlo, según sus propias convicciones e intenciones.

La oración comunitaria nos lleva a que nuestros propios modos e intenciones se hagan comunes buscando un objetivo que es la felicidad de compartir y respetar el bien común.

La oración comunitaria hace que la caridad se transforme en solidaridad.

La oración comunitaria nos hace a todos, uno, por el amor al prójimo.

La oración comunitaria hace, que nos conozcamos los unos a los otros.

La oración comunitaria nos permite encontrar el camino a la perfección como sociedad.

Nuestro padre Teilhard de Chardin, en “La misa sobre el Mundo”, nos invita a orar del siguiente modo:

Recibe, Señor, esta Hostia total que

la Creación, movida por tu atractivo,

te presenta en este nuevo amanecer.

Este pan, nuestro esfuerzo, no es

por sí mismo, lo sé, más que desagregación

inmensa. Este vino, nuestro dolor, no

es tampoco más que una bebida disolvente.

Pero en el fondo de esa masa informe,

Tú has puesto – estoy seguro porque

lo siento – un irresistible y

santificante deseo que nos hace exclamar,

desde el más impío hasta el más fiel:

“ ¡ Señor, haznos uno !”.

Se cuenta que, en los tormentosos días de la guerra civil en el Líbano, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas necesitaban rescatar a un grupo de escolares que habían quedado encerrados entre el fuego de los bandos en pugna. Ni los esfuerzos diplomáticos, ni los militares que representaban a las fuerzas de paz habían logrado disuadir a los bandos que se enfrentaban, para hacer un alto al fuego y así lograr poner a salvo a los niños.

Se encontraba en aquel entonces, en el Líbano la madre Teresa de Calcuta, ella supo de la situación e inmediatamente fue al cuartel general de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas a comunicarles que prepararan los medios de transportes necesarios para la madrugada del día siguiente, para ir ella personalmente a buscar a los niños sitiados.

Los generales, incrédulos, no sabían que hacer, conociendo ellos, como militares, todo el peligro que existía al efectuar una operación rescate bajo fuerte fuego de metralla y artillería.

Ella, la madre Teresa, les dijo que no se preocuparan, que mañana el rescate se haría sin problemas y los invitó a todos a orar según sus íntimas convicciones, porque ella haría lo mismo en su comunidad cristiana.

En la madrugada del día siguiente, cuando los camiones estuvieron listos para el rescate, la metralla y la artillería callaron y la columna de las Fuerzas de Paz de la Naciones Unidas con la madre Teresa a la cabeza, rescataron sin ningún problema a los escolares.

Los generales trataban de buscar una explicación de lo ocurrido y lo que sucedió fue simplemente el poder de la oración.

Les invito a orar de la siguiente forma, frente a los sufrimientos y muertes que estamos provocando entre nosotros y los males y daños que estamos causando a nuestro querido, generoso y fructífero espacio donde vivimos, nuestro hogar, nuestra Pachamama, la Tierra.

Mi Señor, Nuestro Dios

Tú, que, en los inicios del tiempo,

nos legaste la luz, hilo conductor de energía de vida

desde el principio hasta el fin de nuestra misión concluida

Tú, y con tu luz nos abrazaste

con la calidez de la fe y de conciencia

para merecer tus dones.

Tú, nos regalas misericordia

para alcanzar el perdón y construir fraternidad.

Tú, nos regalas la razón

para alcanzar sabiduría y construir justicia.

Tú, nos regalas amor,

para alcanzar la solidaridad y construir la paz.

Tú, nos regalas el libre albedrío

para alcanzar esperanzas y construir bienestar.

Tú, nos regalas la verdad

para alcanzar lo bueno y construir lo bello.

¡Qué no seamos nosotros!

Los que interrumpamos el tránsito de esa luz,

que llega y rebosa a nuestros corazones,

para cobijarla y hacerla siempre nuestra.

¡Qué no seamos nosotros!

Los que destruyamos la integración

de tu cuerpo y sangre redentora

con nuestros cuerpos y espíritus,

por nuestros egoísmos, ambiciones y equivocaciones.

Mi Señor, Nuestro Dios

Haz que tu gracia nos llegue a todos,

como un todo santificante de liberación,

y así ser dignos de merecer, proteger,

amar y preservar toda tu obra creadora.

Amén.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista