Opinión 07-05-2019

El poeta Moisés Castillo y el portal dimensional de la Plaza de Armas

Estábamos en las puertas de la Biblioteca Pública, Manuel Francisco Mesa Seco, cuando el poeta Moisés Catillo, llevó sus manos empuñadas a sus hombros, inclinó un poco sus rodillas y comenzó a dar pequeños saltos riendo con entusiasmo, detuvo de improviso el acto y me dijo casi susurrando; “es en un lugar muy particular de la Plaza”, indicándome el sector sur poniente, frente a la calle Curapalihue, “por ese lugar pasa un gran río subterráneo y durante ciertas horas del día, se abre un poderoso portal dimensional”. Mientras caminábamos hacia el lugar, recordaba con nítida claridad el primer encuentro con el poeta.

Mi amistad con Moisés, comenzó hace muchos años atrás, en los tiempos de estudiante en el Liceo Juan Ignacio Molina, hoy Valentín Letelier, fruto de un taller Literario que recibió el nombre de “La Bandada”. El nombre del taller nace en representación de una escena de la Película “La Sociedad de los Poetas Muertos” en cual se podía ver una bandada de aves que surcaban el cielo, mientras un estudiante miraba contemplativamente tras la ventana del internado de la escuela, paradoja entre la libertad de las aves y la rigidez del sistema educativo en el cual estaban insertos los estudiantes. La película fue estrenada en la biblioteca Pública de Linares, en esos años se encontraba ubicada en una de las oficinas del primer piso del edificio O’Higgins, por el Paseo Linares de Jaen. La directora era la Señora Ángela Gidi, quien junto a la señora Ruth Duhart y el Círculo de amigas de la Biblioteca, coordinaban interesantes ciclos de cine, lo cuales terminaban, con una larga y profunda tertulia de análisis junto a un nutritivo coctel, el cual devorábamos como bandada, que pasa por un trigal.

Moisés, era el director del Taller Literario y nos instaba a escribir a partir de nuestras propias experiencias, desarrollando diversas expediciones en búsqueda de lugares y personajes de nuestra comuna. Inolvidable fue el fallido viaje hacia el cerro Quiñe, al cual accederíamos por la parte posterior de su casa, camino a San Antonio. La planificación era perfecta, llegaríamos todos muy temprano, desayunaríamos junto a su madre, atravesaríamos varios potreros, cruzaríamos el rio y luego subiríamos el cerro hasta llegar a la piedra de los petroglifos, sin embargo, lo que sucedió fue completamente distinto, en primer lugar no todos los integrantes llegaron temprano, en segundo lugar el desayuno se extendió pasado el mediodía, en tercer lugar una inesperada y fuerte lluvia atraso más nuestro viaje, creciendo inesperadamente el cauce del rio, lo que reducía considerablemente las posibilidades de cruzarlo, no obstante, el arrojo juvenil nos invitó a asumir el desafío. Llegamos a la orilla, nos descalzamos, arremangamos nuestros pantalones y comenzamos a coordinar la estrategia para cruzar, “vamos a hacer una cadena humana”, dijo Moisés, se fue saltando entre las piedras y llegó con una larga vara de colihue, con la cual ingresó al río, llegándole rápidamente el agua a la cintura, me extendió su mano y así sucesivamente conectamos con el resto de los integrantes del taller, entre los cuales se encontraban el sobrino del Poeta, Daniel Castillo Antúnez, la poetisa Bárbara Parada, entre otros aventureros y osados jóvenes. Comenzamos a avanzar con sigiloso cuidado hasta llegar al centro del rio, cuando el agua ya cubría parte de nuestros pechos, Moisés se detuvo de improviso y ahí permanecimos detenidos estoicos por varios minutos, sin embargo, la corriente era tan fuerte, que incluso traía algunas ramas que había arrancado de unos metros más arriba, lo inevitable sucedió, uno de los jóvenes poetas no pudo sostenerse más y la cadena se rompió, varios de los aventureros contertulios terminamos siendo llevados por la corriente varios metros más abajo, regresando a la misma orilla norte del rio. Lo intentamos varias veces infructuosamente, no pudiendo finalmente cruzar hacia el cerro Quiñe. Ese día todos nos quedamos hasta muy tarde en la casa de Moisés, secamos nuestras ropas junto al fuego, contamos historias y planificamos el próximo viaje, resguardando en esta ocasión, todos los imprevistos que pudieran surgir, para que en el futuro lográramos llegar a la cima del Cerro y estudiar la piedra con los petroglifos.

Las aventuras eran múltiples y el trabajo literario entregó varios frutos, entre ellos, la organización de los primeros juegos literarios Primaverales de Cuento y Poesía para estudiantes durante el Bicentenario de nuestra ciudad.

En otra ocasión viajamos junto a Moisés a conocer un particular personaje, el cual poseía ciertas capacidades de clarividencia, Moisés le llevaba un vaso que se había quebrado misteriosamente frente a sus ojos. Cuando llegamos al local del misterioso personaje, lo primero que le dijo a Moisés fue, “deja el objeto que traes fuera de este lugar”, sin que aún le mencionara el motivo de nuestra visita. Esa tarde compartimos diversas historias que nos dejaron pensativos y preguntándonos hasta el día de hoy como se desarrollaron extraños acontecimientos.

Todos esos recuerdos se arremolinaron en mi cabeza cuando íbamos caminando hacia el Portal dimensional. Moisés dijo que la razón del Portal era un enorme rio subterráneo proveniente del cerro Quiñe, lo cual, hizo erizar mi bigote derecho, ya que era coincidente con los recuerdos evocados en el camino hacia el Portal. Tomamos unas ramas en forma de uve y comenzamos a desarrollar radiestesia, comprobando la presencia de la fuerte corriente subterránea, guardamos silencio, cerramos los ojos y continuamos durante varios minutos viajando a través de los recuerdos, a los diferentes momentos y aventuras, que junto a los amigos del Taller la Bandada habíamos vivenciado.

El lugar exacto donde se encuentra el portal, es al lado del Odeón y se caracteriza por una hendidura notoria en la tierra. Una nueva aventura, junto al Poeta Moisés Castillo, en la cual viajamos por el tiempo, atravesando el portal dimensional de nuestra Plaza de Armas.



Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología