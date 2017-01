Opinión 05-01-2017

El Poeta Oculto

Soy aquel que escribía versos fuertes para desahogar la impotencia que con pena y con dolor tenía que soportar ese abuso interminable de los poderosos ante los débiles pobres y humillados. Tu bella y fina ternura impuso la poesía confesando en inspiraciones cuanto amor derrame para contigo y el hijo que en tu vientre prometía…Los ideales se habían incrustado antes de conocerte y ellos sin romanticismo y besos como los tuyos, me ataron las manos sellando mis labios para vivir una tortura aplicada por anormales y cobardes asesinos .En una plaza principal recordé a mis compañeros que jamás empañarían nuestra causa forjada por sólidos ideales, los cuales eran armas que teníamos enterradas en la conciencia de hombres libres y honestos. Los ignorantes verdugos y con hambre de tortura y muerte, justificaron aquella arenga para acusar que el poeta y los otros tenían armas enterradas.



Entonces una noche negra perfumada de traición, intenté eludir a mis aprehensores. Pero “entes” que alguna vez se autocalificaron de hombres, me delataron y con mi rostro ensangrentado llegué a la ciudad donde algún día dijeron quererme y aceptar la lucha que por ellos entregué. Atado a una camioneta me exhibieron con la mejilla izquierda casi colgando ensangrentada. Expuesto al sol con una garganta seca que ni el sudor o la sangre humedecía. Quería llorar para beber de mis lágrimas…A un loco lo vistieron de uniforme fijando estrellas en sus jinetas para llamarlo capitán. Luego ordenó a un subalterno mas desquiciado aplicar torturas crueles día a día…No sé si había noches.



Las uñas arrancadas con trozos de carne y piel. Los dientes se deslizaban hacia mi interior, partiendo la lengua por la mitad, dificultando el hablar, emitiendo sonidos guturales atrofiados. Golpes deformaron mi cabeza y con reiterados toques eléctricos en las sienes, intentaban descomponer el cerebro .Corriente en los testículos para luego martillarlos como rompiendo nueces. Finas agujas buscaban el centro de mis pupilas para perforarlas. Atado en el suelo desvalido, ordenaban moverme para que un vehículo cargado con piedras pasara sus ruedas sobre los tobillos cuando iba retrocediendo. Ya no había gritos ni terror en mis ojos muertos. Quedé deformado, convertido en una especie muy distinta a los demás… Por eso, ahora me oculto pretendiendo ser el poeta que antes pude ser. Hoy no es lo mismo y escribo con los dedos de otro, porque los míos no los tengo. A la distancia observo mi ciudad desde lo alto. En las noches sus luces titilan como si fuesen estrellas. Los montes ocultan mi morada donde a veces llega un perro vagabundo, gruñendo asustado al verme, para luego alejarse sin volver….



No lloro, porque no tengo lágrimas. Las bebí sediento cuando era torturado.





(Carlos Yáñez Olave, tercer lugar concurso “Historias sobre derechos humanos”)