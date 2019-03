Opinión 26-03-2019

El poeta: un observador de gestos: un facilitador de la consciencia lúcida indómita

Francisco Mesa Latorre

2019

Mi primer vuelo

Editorial Frano

[Sin ciudad]

105 págs.

[Poesía]

[Edición privada]



El itinerario de cada ser humano, en cada día, y a lo largo de todos los días, es tan solo un gesto.

Ese gesto lo contiene.

Lo expresa.

Lo trasunta.

Lo devela.



En medio de los incontables impulsos, sensaciones, emociones, pensamientos, intuiciones, quietudes, y resplandecimientos, una matriz se va configurando en cada una/o: matriz gestual que, en una perfecta síntesis, nos denota.



Esa gestualidad lo es del cuerpo; y le es dada al cuerpo por los ancestros, y por la naturaleza próxima que le prodiga sus nutrientes.

Esa gestualidad lo es del alma: que gusta, que huele, que oye, que ve, que palpa; que percibe; que siente; que idea; que vislumbra; que se adentra en el misterio; que franquea ese umbral que conduce a la estancia sin límite.



Ese gesto, surgido desde esa multitud de fuentes, es el que queda, resonando, cuando la muerte viene.

La muerte, en su oficio, todo lo arrastra.

Salvo ese gesto.



El poeta es un observador de gestos.

En sí mismo.

En el otro.

En lo otro.

En la Otredad que, conteniendo todos los otros, los excede, en medida sin medida; y que, a la vez, los alberga.



El poeta es un comunicador de gestos.

Y entonces el gesto, antes oculto, emerge: a plena luz del día, para que pueda ser observado.



Para gestear estamos aquí.

Para alumbrar gestos.

Y para observarlos.



Es a través de la observación de la gestualidad que el prodigio de la percatación se hace posible.

La percatación es la puerta de entrada para la emergencia de la consciencia: ese darse cuenta de la realidad en tu trazado medular, en grados crecientes.



Por eso honramos, y admiramos, la poeticidad, y a sus cultores, los poetas.

No al sujeto que remeda.

Sino al poeta: al gran observador.



II



La intimidad, por antonomasia, es el dinamismo que estremece más honda y altamente al ser humano.

Concierne a su cuerpo, y a las muchísimas, y complejas, facetas de su alma.



El poeta lo registra:



Sobre



En tu desierto de tamarugos y sequedades

encontré un sobre azul grabado con

iniciales de estaño



En tu tierra de frondosos bosques

encontré un sobre azul grabado con

nuevos amaneceres



En tus límites de latitudes

encontré un sobre azul

envuelto en un océano profundo



[Capítulo 2 “Andanzas”, pág. 47]



III



Somos tierra.

Y agua, y fuego, y aire.

Y naturaleza.

Están allá, afuera.

Y están aquí, adentro.



Su dación más entrañable es aquella que origina los frutos.



La tinaja, colmada de frutos, es, qué duda cabe, un prodigio.

Frutos que regocijan el cuerpo.

Y que se multiplican en las campiñas e inconmensurabilidades del alma.



Cuando a esos frutos se une el de la vid, transfigurada en vino, cruzamos un nuevo límite: el de la amistad celebratoria, esa que se despliega en la fiesta humana: la cotidiana, y la que se instala en los señeros lugares y momentos en que todo lo humano descansa, lúcida y extasiadamente, en lo sagrado.



El poeta, entrando en el silencio, en el silencio develador, y morando en él, egresa luego, y comunica:



Tinajas



En tinajas he guardado el canto ancestral

que brota de la tierra

los viñedos danzan y revientan

golpeando las entrañas de los valles

inundados por el verdor estival



El viento con sus bocanadas de azul

se empina por cerros y laderas

anunciando la buena nueva



Los caminos polvorientos se amurallan

en las serranías y parronales



Las parras alzan sus voces formando alamedas,

una a una cargada de entornos señoriales,

amando la luz

abrazando la noche

contemplando la dulce savia del cielo estrellado



En tinajas se han dormido las huellas de mis abuelos

los ladrillos y el adobe permanecen

junto a las viñas

navegando en territorios labrados

con la sangre de guerreros de metal



Los ríos bendicen el zumo

y la fermentación del mosto cautivado

por el fuerte sol



De tarde en tarde, cabalgando

en el inmenso océano,

descubro las hojas enlutadas en las huertas

y vecindades de mi tierra colonial



He visto una tinaja somnolienta

derramando el vino y conversando con

ciruelos y laureles



Los corredores y carretas

en hermosas tertulias

van acompañadas de racimos alados

a la fiesta que ya comienza,

la vendimia con su rostro de arrebol

ha tejido la última copa



[Capítulo 4 “Mi ciudad”, págs. 81-83]



IV



Somos nuestro quehacer.

Quehacer del cuerpo; quehacer de los diferentes dinamismos del alma.



El quehacer nos modela.

El quehacer nos actualiza.



El quehacer es la nave en que navegamos.



El quehacer es una forma entre la multitud de formas.

Es una forma de estar.

De respirar.



Elegimos fundamentalmente una: y, desde ella, existimos.



El poeta, ejercitando su quehacer de poeta, constata:



Trabajo



Lomajes desnudos

atraviesan la tarde

invernal

estera, espina y polvareda

a la hora de la siesta



El abuelo con su

lazo de hojalata

arriando la

manada hasta

el corral



La tarde con su

cántico golpea

las puertas de la vida



[Capítulo 6 “La vida”, pág. 97]



V



La libertad indómita es un prodigio.

Libertad del instinto en todas sus gradaciones: el instinto básico, el instinto límbico, el instinto cognitivo, el instinto sutil, el instinto que se abre al Misterio y que aprende a morar en él.

La libertad indómita nada excluye.

Todo lo integra.

Todo lo enaltece.

Para que la dignidad sea posible. Y la belleza. Y la creatividad. Y la justicia. Y la compasión.



La libertad indómita se nos aparece como extraña e inusual.

La libertad habitual no es indómita. Se parece más a una subyugación. Una apariencia de libertad.



Pero, de pronto, tenemos la dicha de encontrarnos con un ser humano indómito.



El poeta, el gran observador, nos dice:



Hombre



Ahí van los hombres

cada uno vestido con

sus ropajes y trofeos

obtenidos en su caminar

por la tierra dorada

cada uno arrastrando su ADN,

con sus cántaros de oro

han sembrado las tierras

hoy cosechan horizontes



Juan con su bolso

Pedro con su música

Ernesto yace en la vereda

otros irradian la savia del viento

los puedo ver con sus triunfos

e inmolaciones, con sus monedas y alcancías

con su calzado y ataúdes

para la próxima parada



[Capítulo 6 “La vida”, pág. 105]



VI



A través de este libro poético, el poeta observa.

Se observa.

Nos observa.



A través de su obra, el poeta nos invita a la aventura egregia: la aventura de la consciencia, consciencia lúcida, indómita: desde la cual todo, absolutamente todo, es posible.



VII



El poeta lo declara:



… soy Francisco Vuelo …



[Introducción, pág. 02, v. 03]



Ese es su nombre.



‘Francisco’ es nombre de origen germánico, y su sentido es ‘hombre libre’.

Vuelo es navegación en el aire.



El poeta está poetizando en correspondencia con su nombre.



¡Viva el poeta!





Julián Mesa Latorre