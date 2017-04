Deporte 13-04-2017

El polideportivo se tiñó de albirrojo

Gran público disfrutó de un entretenido partido frente a la U de Concepción

- Los “toros” debutarán por los puntos frente a General Velásquez el próximo sábado 22 de abril.

Sabemos que el hincha linarense es muy especial, y al igual que todos siempre le gusta ver a su equipo triunfar, es exitista. Pero había que tener presente la diferencia en la cancha cara a cara con un equipo de Primera División, aunque era la reserva, pero sin duda que los jugadores penquistas querían mostrarse en el polideportivo Tucapel Bustamante para agarrar una camiseta y ser titulares frente a Colo-Colo el próximo sábado; por eso era una muy buena instancia para que el técnico Francisco Bozán Santibáñez comenzara a elegir los que podrían ir banco.

Creo que el marco de público superó todas las expectativas, más de 1500 personas que tiñeron de albirrojo el polideportivo. En lo futbolístico una muy grata impresión dejo el equipo dirigido por Manuel “monono” González, sobre todo en el primer tiempo, porque en el complemento- lo típico de los partidos amistosos- los cambios bajan la intensidad del partido, aunque estuvo entretenido sobre todo porque el equipo penquista dejó jugar.

La noche albirroja comenzó con la presentación primero del cuerpo técnico integrado por: Manuel González, como estratega; Patricio Peralta, Ayudante Técnico; Leandro Méndez, Preparador Físico; Carlos Castillo, Kinesiólogo. Y el utilero Juan Grandón. Luego, fue el turno del plantel con los arqueros, defensas, laterales, volantes, extremos, y delanteros. Los 23 jugadores con los cuales cuenta el técnico para el debut del próximo sábado 22 de abril, jugando de local.

GOLES

A los 20 minutos, el defensa central de la Universidad de Concepción, derribó al jugador Cristian Liencura en el área, y el juez sancionó la pena máxima a favor del “depo” que se encargó de marcar Freddy Vásquez, facturado el primer tanto para los linarenses, que a esas alturas jugaban mejor y sorprendían en todas las líneas del campo de juego.

Claro que la alegría duró muy poco, porque cinco minutos más tarde una jugada en profundidad de los dirigidos por Bozán, permitió que ganaran la posición. Muñoz sacó un centro y apareció el testazo de Jorge Troncoso, para anidar la pelota al fondo de la red, decretando la igualdad transitoria. El mismo jugador sería expulsado más adelante.

Corría el minuto 30, y el juez sanciona una mano del jugador de la Universidad de Concepción, Felipe Muñoz. Otra vez desde los doce pasos, esta vez el “chuqui” Liencura, quien se encargó de quebrar la paridad. Con ese guarismo se fueron al descaso con la ventaja de los albirrojos que estaban aprobando el examen.

En el complemento al minuto 55 se produjo un contragolpe de los “amarillos” en el arco norte y tras un centro, Esteban Flores se encargaba de colocar la paridad para ambos elencos.

Luego llegaría el penal desperdiciado por los visitantes, pero iban a tener otro penal en los descuentos del duelo, debido a la falta que cometió el linarense Alejandro Fariña, justo cuando se jugaban los dos últimos minutos de adición. Ahora los penquistas cambiaron de ejecutante, lo que permitió a través de balón detenido al jugador Arnaldo Castillo cerrar la serie decretando el definitivo 3 a 2 a favor de la visita.

REACCIONES

Para la figura del partido Freddy Vásquez, esta fue una hermosa presentación en sociedad frente a la hinchada: “independiente del resultado creo que lo hicimos bien, haciendo ver mal a la Universidad de Concepción. Esperamos dejar todo en la cancha en el partido válido por los puntos el próximo sábado ante General Velásquez, queremos partir con el pie derecho este desafío”.

En tanto el técnico albirrojo, Manuel “monono” González expresó que “me quedo hasta el minuto 89, muy orgulloso con lo que rindió el plantel frente a un gran equipo. Bajamos un poco en el segundo tiempo, pero sin duda fue puntual .Quiero recordar que este plantel la mayoría es de Linares, entonces aquí juega el ADN de la ciudad. Estamos tranquilos para el examen, pero debemos mejor en algunos aspectos”.

Finalmente el estratega penquista, Francisco Bozan agregó que fue una linda fiesta: “fue un maravilloso espectáculo que tuvo todos los condimentos. En lo futbolístico Deportes Linares tiene un equipo muy intenso que nos complicó en el primer tiempo por la intensidad, lo aguerrido, por lo bien trabajado que se ven sus líneas lo que no nos permitió avanzar a pesar que son dos planteles con bastante diferencia de categorías, pero en la cancha juegan once y esta noche observamos que esta igualdad existe por la actitud que presentó Linares, que fue muy intensa”.

APUNTES FINALES

La tecnología estuvo presente también en el Tucapel Bustamante. El equipo de la Universidad de Concepción tenía un dron que seguía todas las alternativas del elenco penquista.

Dos llamados debieron realizarse a la barra de Deportes Linares por el tema de los fuegos de artificio que todos sabemos están prohibidos en el futbol si no están autorizados.

Para no creerlo: hasta Carabineros le cursó una infracción a Deportes Linares, porque no contaba con un jefe de guardia. Tal parece que a los funcionarios policiales se les olvidó que la ley del famoso estadio seguro, que literalmente no ha cumplido con lo que esperaba, rige sólo cuando se enfrentan equipos del fútbol profesional y no un cuadro de la Tercera División.

Observamos en el estadio algunas autoridades que las esperamos ver también en los partidos que los albirrojos jueguen en Tercera. Hasta algunos candidatos también llegaron a la fiesta (era que no).

Nos quedamos con un sabor especial y con optimismo para lo que viene. Destacar el esfuerzo que realizaron los dirigentes para presentar un lindo espectáculo que disfrutó toda la familia.

La recaudación que se logró por este partido amistoso fue de cerca de 640 mil pesos.