Opinión 21-06-2020

El por que celebran los solsticios los FM.:





Justamente ayer sábado, a las 17,43 hrs. empezó en nuestro hemisferio el llamado Solsticio de Invierno el cual es celebrado por numerosas instituciones esotéricas, entre ellas la FM.:

Para ser preciso, las Fiestas Solsticiales no son solo de ayer, sino de muchas culturas. Años atrás tuve la oportunidad de conocer en Ecuador las ruinas de Ingapirca, lugar sagrado incásico, donde pude observar a través de un lugar amurallado de piedras rocosas, con una ventana que mira hacia el oriente, donde según el guía en ciertas épocas del año se puede ver al sol como detenido por breves instantes. Marca, los solsticios y equinoccios, que para ellos tienen significados especiales, lo mismo puede verse en México, donde mayas y aztecas rendían homenaje año a año al dios Sol.

En estas festividades, realizadas en diferentes países y de diversas formas, se celebraba el nacimiento del joven Sol. Nuestros ancestros en épocas pasadas como los Cananeos, Egipcios, Celtas, Romanos, Persas, Sirios, Fenicios, Griegos, Hindúes. Mayas, Aztecas e incluso nuestros Mapuches, habían advertido los diferentes cambios en la naturaleza, originados según sus observaciones por la presencia o no y cercanía del sol a la tierra.

Los fenómenos del día y de la noche, la oscuridad y la luz, el frío y el calor, dualidades permanentes y cíclicas de la tierra, fueron la inspiración de los estudiosos y observadores de todas las épocas. Seguramente se preguntaban el porqué cambiaban las condiciones de la tierra, el clima, sus cultivos, todos eran misterios que afectaban sus vidas, por ello vieron finalmente en el sol, la fuente de vida, de luz, calor que cíclicamente les favorecía ¿ Y como agradecerle? Simplemente adorando al Sol como su Dios. Y así lo hicieron especialmente los Egipcios con su Dios Ra y Amón Ra.

La observación de las estrellas, de la Luna, el Sol, el caudal de los ríos y el comportamiento de la naturaleza en general, entregó muchas respuestas a sus inquietudes. Así descubrieron como era el sol que comenzaba o terminaba su renacer en ciertas épocas del año. Se crea así el llamado Mito Solar que ha permanecido por milenios entre nosotros. Todas las culturas antes nombradas, comenzaron a celebrar este renacer del Sol en ciertas fechas, pidiendo su regreso, para qué la naturaleza renaciera y le diera nuevas cosechas, abundancia y sobre todo calor para que las plantas , flores germinaran, nacieran los frutos y maduraran.

El Sol, es para algunas instituciones esotéricas, la Luz que emana del oriente, símbolo de sabiduría que ayuda a sus adeptos a buscar con ella el mejoramiento espiritual e incluso la verdad, patrimonio de cada cual.

Para la FM. El solsticio de invierno está dedicado a uno de los Santos Juanes, pues no hay que olvidar que esta institución tuvo su origen y apogeo en la antigüedad donde predominaban entre sus miembros rituales y creencias cristianas.

Esta celebración invita a la reflexión, a hacerse un balance espiritual, mirar nuestro interior, analizar cuanto hemos avanzado, marcar nuevas metas y objetivos. Este camino que marca el Solsticio es el indicado para planificar un nuevo proyecto y llegar felices al solsticio de Verano.

El simbolismo que entrega a esta Institución, fue captada por Mozart ( Maestro Mas.:) quien retrató las Fiestas Solsticiales en su ópera “ La flauta Mágica” donde los Iniciados pueden captar en plenitud sus ricas enseñanzas.

Por otra parte, podemos agregar que el Solsticio de Invierno, recuerda a la muerte, que en su carácter transcendental, es un proceso difícil, pero es normal ,claro que cuesta aceptarla sobre todo en estos momentos en que arrebata la vida a cualquier ser humano. Muerte y Vida, son partes de un mismo proceso y que evaluando la primera es posible rescatar el valor positivo del vivir.

Tanto el solsticio de invierno ( 21 junio aprox.) como el de Verano ( 24 dic.) son las Fiestas más significativas del Calendario Mas.: Se cree que su primera celebración se efectuó el 24 de junio de 1717 coincidiendo con el Solsticio de Verano en el hemisferio norte.

Por {ultimo y para los lectores más curiosos intelectualmente, acotaremos que esta palabra significa “ sol parado o sol detenido” debido a la inclinación del eje de la tierra, que es otra materia de estudio personal.





René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista