Opinión 25-04-2018

El potrero del bajo

Anochecía. Los sonidos de esa hora se escuchaban nítidos entre el letargo de los que dieron vida al día, interrumpidos de vez en cuando por el lejano canto de una perdiz, o el balar de algún ternero.

En el cercano camino, unos perros ladraban al paso de los

Caballos sueltos al potrero largo –la calle- y al andar vacilante de un torrante con la linguera a cuestas.

Los campos, rociados por el sereno, quedaban envueltos en la fragancia de las yerbas silvestres.

Una silueta fue perfilándose en la penumbra, a los ojos de quien lo observaba venir desde el corredor de una vieja casona. Bajó éste, pausadamente, por la corta escalinata y avanzó unos pasos.

- ¡Pedro! – llamó autoritariamente, con ronca voz a quien venía a paso cansino bajando una suave loma, la pala al hombro y silbando payas con ocultos contrincantes en el follaje.

- Mande, patrón.

- No se te vaya a ir el agua al potrero del bajo, mira que ahí sí que la embarramos.

- No se preocupe patrón, que eso nunca me hay pasao. - De todas maneras igual anda a echarle una catiá, mira que si no, no duermo tranquilo.

- Güeno patrón, voy agora mesmo –respondió Pedro, con un dejo de resignación y partió, silbando ahora por lo bajo, como arrullando el vacío donde sólo quedaban muestras de la tortilla que había comido en la mañana y el recuerdo de dos incandescentes carbones iluminando el rescoldo que ahora le quemaban como si los tuviese en las entrañas.

El patrón lo siguió un momento con la vista y luego, con un pesado movimiento, se arremangó la manta, doblándola sobre el hombro y encaró por una huella junto al corredor.

Al pasar por el corral, unas sombras se movieron mugiendo en la oscuridad.

El sendero, tras leves ondulaciones, desapareció en una adormecida casa de tablas a la que se ingresaba por una angosta y baja puerta de coligüe.

Tras un leve empujón, agachándose, traspuso el umbral, y plantóse en el piso de tierra de una penumbrosa pieza impregnada de humo, salpicada con diversos tipos de colgajos que pendían de ennegrecidas vigas, la cual estaba tenuemente alumbrada por las brasas de un fogón.

- ¡Patrón!

Un par de ojos, como dos tizones entre las cenizas, lo miraron asustados en la semioscuridad al cerrarse la puerta tras el hombre que se acercaba quitándose la manta.

La mujer se apartó rápidamente del fuego donde, en cuclillas, soplaba el rescoldo, escarbándose los pulmones, mientras una parvada de chiquillos miraban petrificados, sin atinar a movimiento alguno.

- ¡ Echa a toda esta mocosería a acostarse y ven para acá!, ordenó el recién llegado, con imperativa mirada.

- Ya niños – dijo la mujer, casi en un susurro – vaigan todos a la pieza. Yo ya voy ya.

Desfilaron los niños, desastrados, flacos, esmirriados, algunos con los mocos colgando y desaparecieron tras una vieja puerta de palos mal canteados por donde, como mano entreabierta, entraba la luz y la oscuridad.

La mujer se quedó callada y sin moverse, acostumbrada a esos atrasos de Pedro y a las apariciones del patrón que le rebotaban a cada momento en la cara de más de un par de sus críos.

La operación fue rápida, brutal, mansa y entregada.

Cuando el Pedro volvió, su potrero del bajo ya se había inundado y no había desagüe que secara las lágrimas de su corazón. Se sentó junto al fogón sin decir nada, sin preguntar nada. Su mujer colocó, junto a él, un pedazo de tortilla y un plato de pantrucas, pero su estómago ya se había dormido, sólo estaban despiertas las manos que, con un palo, removían lentamente las brasas.



(Manuel Antón)