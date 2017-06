Opinión 02-06-2017

El Presidente Arturo Alessandri y Longaví

El Senador Hernán Larraín, en un laudable gesto, ha obsequiado un retrato de don Arturo Alessandri a la comuna de Longaví. En la nota periodística se dice que el ex Presidente “nació en la comuna de Longaví” y ello, desde luego, es motivo de orgullo para esa localidad.

Pero, en el estricto rigor de la historia, don Arturo nació en la comuna de Linares el 20 de diciembre de 1868, toda vez que en esa fecha, Longaví era subdelegación dependiente del Municipio de Linares y estaba bajo jurisdicción de esta parroquia. Para ser bautizado, debió esperar que en enero de 1869 el Párroco Jacinto Vivanco efectuara las tradicionales “misiones” a los campos aledaños de Linares para impartir los sacramentos del bautismo o matrimonio.

Pero, como solía suceder en esos años, el Padre Vivanco – o los sacerdotes que le acompañaban en estas diligencias eclesiásticas – no traspasaron la partida respectiva a los libros del Sagrario de Linares. Don Arturo ni sus padres se preocuparon mayormente de ello, pero cerca de cumplir los veinte años, se requirió su certificado de bautismo – que antes del Registro Civil equivalía al de nacimiento – a la parroquia de Linares.

Para desagradable sorpresa, se enteró que no aparecía inscrito en los archivos respectivos.

Entonces, debió iniciar un largo y engorroso trámite ante el Obispado de Concepción, allegando testigos y declaraciones para acreditar su nacimiento en la comuna de Linares. Se abrió un expediente eclesiástico a cargo del Promotor Fiscal del Obispado ya indicado, actuando como Notario el Padre Erasmo Montalbán.

Se rindieron los testimonios del caso, se precisaron fechas, prestó declaración el Párroco de Linares Pbro. don Delfín del Valle y, finalmente, se dictó sentencia en Concepción el 21 de marzo de 1889 que en su parte medular, expresa don Arturo Alessandri era hijo legítimo de don Pedro Alessandri y de doña Susana Palma, que nació el veinte de diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho y que fue bautizado “en el fundo denominado Longaví de la PARROQUIA DE LINARES por el Cura don Jacinto Vivanco, donde estaba dando misión, siendo padrinos don Hermógenes Urbistondo y doña Carmen Labandero” Más adelante, el dictamen eclesiástico ordena que se estampe “la partida correspondiente en el libro de bautismos de la expresada parroquia de Linares”.

Determinados así los hechos, se envió el expediente al Párroco local don Delfín del Valle, quien efectuó la inscripción en el libro de 1889, con el número 244, de la que incluimos copia en este artículo.

Ahora bien, cuando fue electo Mandatario - digamos de paso que inició su campaña a la Moneda desde la prensa de esta ciudad en 1920 - decenas de linarenses viajaron a Santiago y estuvieron entre quienes quitaron los caballos de la carroza presidencial para llevarla con sus manos hasta el Palacio de Gobierno. Don Arturo, a su vez, visitó Linares el 27 de marzo de 1921. Una gran cantidad de ciudadanos lo esperó en la estación ferroviaria. Recorrió colegios, industrias, la Escuela de Artillería en construcción y en la tarde del 28 de marzo se dirigió hacia Longaví, donde fue entusiastamente recibido por vecinos y antiguos trabajadores de la hacienda que administraba su padre. La más importante petición que se le hizo, fue convertir a esa subdelegación de Linares en comuna autónoma.

Pero, para poco grata situación de los longavianos, Alessandri denegó por decreto tal solicitud un año después. No hay duda que incidió en esta decisión el que las autoridades linarenses no miraban con buenos ojos perder su influencia y votos de esa localidad.

En su segunda administración, Longaví insistió en su requerimiento de convertirse en comuna. Esta vez Alessandri resolvió favorablemente la petición y la antigua subdelegación de Linares se convirtió en municipalidad por ley del 16 de diciembre de 1937. Como faltaba para las elecciones, se designó una Junta de Vecinos para que administrase la localidad, la que se constituyó el 1 de enero de 1938 siendo su Presidente (con carácter de Alcalde) dos Luis Rozas Ariztía y vocales los señores Alberto Benavente, José María Ávila, Eduardo Warnken y Ramón Luis Ossa. Secretario Municipal se designó a don Miguel Sotomayor.

Al efectuarse la elección municipal en marzo de 1938 fueron electos regidores don Gabriel Benavente, José Mancilla, José María Ávila, Enrique Rozas y Fernando Cáceres. Alcalde se eligió al radical Gabriel Benavente, quienes asumieron en mayo de ese año.

Un Presidente cuya memoria Linares debe rescatar.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia