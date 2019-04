Opinión 09-04-2019

El profesor Orlando Retamal Montecinos y el mural de Pedro Olmos

¡Jóvenes!, señalo con voz fuerte y grave, la cual, hizo vibrar los vidrios de la sala N°5 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción. El profesor Orlando Retamal Montecinos, era un hombre de mediana estatura, robusto, con grandes manos, las que rápidamente comenzaba a agitar al momento de explicar una nueva materia. Calzaba unos lustrosos zapatos color café, un pantalón de tela beige, camisa a cuadros, un cortaviento color azul marino y una boina gris cubría su cabeza. Con su mirada interrogante, fruncía su ceño esperando las respuestas o aportes de sus estudiantes, para de improviso, afirmar y sumar nuevos antecedentes a lo que cada uno había señalado. 20 años de su vida los desarrollo en Alemania, donde se incorporó al Partido Verde, para finalmente retirarse y auto declararse “Holista”, es decir parte de un Paradigma Integrativo, que reconoce que la educación es durante toda la vida, que debemos reencontrarnos con la naturaleza, que la contradicción fundamental no está entre derechas e izquierdas, sino entre quienes quieren que la vida continúe y quiénes no. Cuando retorno a Chile, se incorporó a la Planta de docentes de la Carrera de Sociología de la UDEC, dictando las cátedras de Sociología del Medio Ambientes, Sociología de la Educación, Economía Ecológica y Educación Holista, además, fundó el Programa de Estudios Nuevos Paradigmas del Hombre, a cargo de la Vicerrectoría Académica de la UDEC, reuniendo a decanos y profesores de las distintas facultades de la Universidad, generando un espacio de dialogo entre la nueva Ciencia de Frontera, nuestros pueblos originarios y el misticismo de oriente. Durante cinco años me correspondió ser su Ayudante, lo que me permitió ser parte de una equipo de estudiantes y docentes en búsqueda de soluciones integrales a las problemáticas que enfrenta nuestra sociedad.

El Profesor Retamal, señalaba entre los aspectos más dañinos de nuestros tiempos, se encuentra una particular forma de Adicción;

“La adicción tecnológica se fundamenta en la ideología del progreso, del crecimiento y del desarrollo, la que está asociada a la perfección de la máquina, extendiéndose su funcionamiento a todas las esferas de la vida. La máquina se ha convertido en el paradigma histórico de nuestras vidas. Vivimos según los dictados de la máquina, reconocemos la importancia que tiene sobre nuestra forma de vida, pero lo que nos cuesta aceptar es que se ha convertido en el centro de nuestro ser y quehacer. Hoy, la máquina “la tecnología” se ha incorporado de tal manera en nuestra forma de ser, que resulta muy difícil darnos cuenta: donde acaba ella y empezamos nosotros. Hasta las palabras que pronunciamos diariamente no son palabras nuestras, sino que surgen de la tecnología que nos domina: calibrar, sintonizar, buenas o malas vibraciones, fricciones, computarizar, cibernética, etc. Lo que no deberíamos olvidar si queremos superar la adicción tecnológica es que el conjunto de instrumentos tecnológicos tiene como único fin; captar, transformar y procesar la energía libre del entorno, con el fin de lograr las calorías necesarias que el metabolismo de nuestro ser natural necesita para desarrollar el ciclo de vida. La vida no necesita el uso dispencioso de la energía, al contrario necesita un uso eficiente de baja entropía para que la energía disponible dure, si es posible, indefinidamente en el tiempo.” (Retamal, 2004).

Hace unos 15 años atrás, invitamos al Profesor Retamal, para dictar una clase Magistral sobre Educación Holista en Linares, a la cual accedió con todo su ser.

Esa mañana en el Salón de Honor de la Municipalidad de Linares, dirigentes sociales e invitados especiales, escucharon cada uno de los postulados del emérito profesor. La exposición comenzó con un profundo mensaje, señalando que en años venideros la problemática medioambiental sería uno de los aspectos cruciales de nuestra subsistencia y que nuestra responsabilidad, será abordar con profundidad cada uno de estos temas, de lo contrario las futuras generaciones lamentarían nuestro débil accionar. Uno de los asistentes era el destacado poeta Moisés Castillo, quien señaló la dificultad de instalar estos temas en la ocupación principalmente en los adultos, debido a la segregación impuesta por la sociedad. El profesor Retamal, guardó un solemne silencio, mientras lentamente, volteó para mirar contemplativamente el mural pintado por el destacado pintor Pedro Olmos (el cual se encuentra en el salón de Honor de la Municipalidad), se acercó a la imagen del indio Batuco, y el representante de los pueblos Chiquillanes, que se encuentra tallando un petroglifo, las cuales se encuentran en el costado inferior izquierdo de mural, se aproximó a ellas, cerró sus ojos, abrió sus manos y señaló: la solución es el camino de la liberación humana, el poder existe en cada persona, debemos remplazar el concepto tradicional de calidad de vida por uno que reconozca que lo más importante es el aire puro, el agua limpia y los alimentos sanos. Un profundo silencio sobrecogió el auditorio, la mirada de muchos de los asistentes se detuvieron por varios minutos en aquella imagen de los primeros habitantes de nuestras tierras precordilleranas de Linares. Al terminar la exposición y luego que la totalidad de asistentes abandonaran el salón, el profesor se aproximó nuevamente a las imágenes de nuestros representantes de los pueblos originarios, una leve venia cerraría ese encuentro, un agradecimiento que parecía romper el espacio tiempo y extender la comunicación del mañana, el hoy y el ayer.



