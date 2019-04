El próximo 27 de abril: “Amigos por Siempre” se presentará en Linares con José Alfredo Fuentes, Wildo y Horacio Saavedra

Social 04-04-2019

Para el sábado 27 de abril a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal de Linares, está programado el espectáculo “Amigos por Siempre”, que reúne a José Alfredo Fuentes, Wildo y el maestro Horacio Saavedra.



Es un show de Fisu Producciones que avocará la nostalgia de aquellos años que llenaron de música la juventud.



José Alfredo Fuentes, en contacto telefónico con Diario El Heraldo, dijo que “realizaremos un espectáculo que ya hemos presentado en otros escenarios del país con gran éxito. Interactuamos mucho con el público, hacemos humor, improvisamos, nos acordamos de anécdotas, y estamos seguros que la gente de Linares se va a entretener muchísimo”.



Acerca de la vigencia que siguen teniendo las canciones que surgieron en el movimiento musical de la Nueva Ola, señaló que “hubo muy buenos compositores que dejaron sus canciones para siempre en la memoria colectiva, y por eso que a través de generaciones la gente las sigue escuchando con mucho cariño”.



Consultado sobre sus canciones favoritas, respondió que “la canción “Te Perdí”, es la más popular de todas, “El amor no tiene olvido”, que fue el disco que más se vendió en ese momento, pero mi favorita es una que se llama “Me faltas tú”, que compuse con Nano Vicencio, y que incluso grabó Valeria Lynch”.



Acerca de la opción de volver a la Televisión, donde también tuvo una época muy exitosa como animador, José Alfredo Fuentes señaló que “ya voy a cumplir 53 años cantando, de los cuales más de 20 fueron dedicados a la televisión, pero no he pensado en volver a la TV ya que hoy está muy diferente. Son otros los intereses de los productores con programas que no sean muy complejos en producción. Creo que ya sería imposible hacer programas tan exitosos como “Éxito” y “Venga Conmigo”. No obstante soy invitado permanente a varios programas”.



WILDO



Por su parte, Wilfredo Labarca, más conocido como Wildo, recordó que con José Alfredo Fuentes se conocen desde los 10 años. “Es como mi hermano, nos une la pasión por la música y el fútbol, y ahora tenemos muchas expectativas con el espectáculo que presentaremos en la ciudad de Linares, que es muy familiar”.



Con más de 50 años de música y composiciones, afirma que “hemos ido envejeciendo junto con la gente, y nos ponemos mucho más nostálgicos, por eso sigue muy vigente la música de la Nueva Ola. Hay que recordar también que en Chile hay un porcentaje altísimo de adultos mayores, distintos a los de hace muchos años atrás, porque hoy el adulto mayor está mucho más vigente, haciendo cosas, y es mucho más activo y con ganas de divertirse a través de la magia de la música”.



Entre sus canciones de mayor éxito recuerda a “Tu ausencia”, “Verano azul” y “Como tú”, esta última grabada por José José, durante su permanencia en México, país en el cual se radicó por 10 años y donde además tuvo la oportunidad de compartir en muchas ocasiones con el futbolista Pelé, a quien también le gustaba la música. “Cuando llegué a México me fui a vivir a la casa del futbolista Carlos Reinoso, quien era muy amigo de Pelé, que en esa oportunidad fue contratado por Televisa como comentarista. Así que en varias ocasiones guitarreamos y cantamos. El tocaba muy bien la guitarra. Sin duda, un honor haber estado compartiendo con un personaje de nivel mundial”.