Opinión 24-05-2019

El que gana, pierde

Marcelo Bielsa, el Loco, ha de ser uno de los entrenadores más recordados de nuestra historia futbolística reciente. Para muchos el líder o ideólogo de la generación dorada del fútbol chileno (mención aparte al Sr. José Sulantay quien fue el entrenador y formador de varios de estos jugadores en su época previa).

En lo personal me parece que Marcelo Bielsa goza de una dedicación e inteligencia única que destaca largamente por sobre un gran número de entrenadores, además, detrás de su aparente locura se esconden signos distintivos de una personalidad atípica, humana y apegada a profundas convicciones valóricas.

En su paso por Chile se conoció su rigurosidad en el trabajo físico y estratégico, algo poco común para nuestros futbolistas hasta ese entonces. No acostumbraba a ser amigo de sus jugadores tal vez entendiendo que entablar vínculos de amistad con sus dirigidos podría generar cierta distorsión respecto de la exigencia o igualdad de todos los que debían estar enfocados en un objetivo común. En su condición de máximo responsable del proyecto no podía poner en riesgo el resultado del plan, aún cuando ello significara tal vez alejarse del ámbito social y afectivo de su equipo. El líder se queda al margen del éxito y la emotividad para realzar al equipo y el logro del objetivo.

El fin del romance con Chile fue traumático y luego fuimos testigos de sus experiencias deportivas en España, Francia y últimamente en Inglaterra. Es en esta etapa de su carrera donde asume la conducción del Leeds United, un equipo de la segunda categoría del fútbol inglés, pero, con una extensa historia futbolística. La prensa deportiva nacional se encargó de mantenernos al día del desempeño de su equipo tal como ocurrió con Iván Zamorano en el pasado o Alexis Sánchez actualmente. En resumen, Marcelo Bielsa estaba en la categoría de los deportistas top de nuestro país, un afecto y respeto ganado naturalmente.

El día 28 de abril de este año Mateusz Klich, jugador del Leeds United en el minuto 73 de juego anotaba el 1 a 0 sobre el Aston Villa y con ello mantenía intactas las opciones del Leeds United de ascender a la Premier League, el objetivo estaba cerca de cumplirse y los millones de euros por auspicios, recaudaciones, premios, derechos de TV, etc. estaban al alcance de la mano. Bielsa en un ataque de “locura” ordena a sus dirigidos dejarse anotar un gol como compensación debido a que el gol anotado por el Leeds United había sido marcado mientras un jugador del equipo contrario se encontraba caído y no había recibido la atención médica que correspondía: ¿ fair play deportivo, locura, irresponsabilidad financiera ?. Finalmente el Leeds United, con este y otros resultados posteriores, no logró ascender a la primera división del fútbol inglés.

En mi opinión una demostración única y tangible que en el deporte y los negocios no vale ganar a cualquier precio, la comprobación que la competencia puede y debe realizarse en condiciones de equiparidad, que el rival no es un enemigo sino que un competidor, que si bien las reglas están establecidas formalmente inclusive éstas pueden incorporar aspectos humanitarios (como el daño físico del competidor) y ser generosos para no destrozar al oponente a costa del triunfo personal.

El que gana aparentemente obtiene la cuota más importante del premio: la corona y el reconocimiento. Sin embargo, el triunfo a cualquier precio no siempre genera tanta satisfacción como mantener las convicciones y valores al tope a pesar que ello signifique postergar el logro del objetivo o simplemente ser derrotado.

Hace unos años jugaba con una pequeña niña y luego de haber sido derrotada en un juego ella dijo: “ el que gana pierde “, esa sencilla justificación de su derrota puso en su máxima expresión la relatividad y lo momentáneo del triunfo y del éxito, la derrota y el fracaso.

Marcelo Bielsa dio una demostración de cómo competir intentando ser empático y justo con el oponente, juzgue Ud. si se trata de una locura o de un arranque de máxima cordura del Loco.







Domingo López Muñoz

Ingeniero Administración de Empresas