Política 21-02-2020

El Rechazo abrirá franja del Plebiscito en horario prime



El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó el sorteo para definir el orden de las opciones que se presentarán en la franja televisiva para el Plebiscito Constitucional del próximo 26 de abril.

La Convención Mixta abrirá la franja seguida por la campaña en favor de la Convención Constitucional. En el bloque prime, de las 20:45 horas, el Rechazo aparecerá primero seguido por el Apruebo.

El CNTV también sorteó el orden de aparición de los partidos. Los cuatro primeros fueron la DC, Chile Digno (PC, PRO y Regionalistas), Pepe Auth y Que Chile Decida (Frente Amplio e Independientes).

En total, serán 11 participantes en la franja del Apruebo y 3 en la del Rechazo.

Una de las polémicas que han surgido es que el Partido Republicano, de ultraderecha y liderado por José Antonio Kast, abierto partidario del Rechazo, tendrá segundos en la franja de la Convención Constitucional, lo que a juicio del PPD es una "trampa", mientras que en dicha coletividad defienden como su "legítimo derecho" para mostrar su postura, aunque no han aclarado cuál será su contenido.

Incluso el partido ultraderechista será el primer en aparecer en la franja del Rechazo.

Consultada la presidenta del CNTV, Catalina Parot -ex ministra en Piñera I-, aclaró que el Consejo no puede intervenir en el contenido que muestren los participantes.

Franjas que no den espacio a independientes no serán exhibidas

En tanto, Parot apuntó que hay tres comandos y un partido que no han dado espacio a los independientes, en contra del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones, que resolvió que cada partido debían instalar un banner en sus sitios web para su inscripción.

Si bien no especificó de cuáles partidos se trata, la presidenta del Consejo advirtió que el material que no incluya independientes no será exhibido.

La franja se emitirá diariamente entre el 27 de marzo y el 23 de abril.