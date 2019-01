Opinión 25-01-2019

El refrigerador

En cuanto subí le vi, a pesar que el coche estaba lleno.

Aún faltaban dos horas para que saliera el tren, pero ya estaban todos los asientos ocupados, y los pasillos atochados de gente.

El refrigerador era enorme, no sé cómo lo subieron.

Estaba ahí, tieso, mirando por la ventana, sin inmutarse, como un señor muy serio. Vestido con un estrecho traje de cartón corrugado, y un cinturón blanco ajustado a la cintura.

Tenía prácticamente obstruido el pasillo, pero como la mayoría de los pasajeros éramos estudiantes todo se transformó en tallas al dueño: El “Crespo” Letelier.

No recuerdo que alguien alguna vez lo hubiese llamado por su nombre; pero era muy popular pues era el capitán y símbolo de la selección de volleyball de Linares, lo que no es poca cosa.

Hasta ahí la cosa iba bien, todo se transformaba en risas. El problema fue, al llegar a Linares. Había que bajar el dichoso refrigerador.

Aún nadie se explicaba como lo habían subido.

El Crespo Letelier, que había desaparecido cuando el tren se detuvo en la estación, llegó con dos personajes acompañándolo; con sus mechas tiesas –de ahí su apodo-. La camisa afuera, todo transpirado.

Se llevaron el artefacto a la puerta. El pasillo seguía lleno pues nadie quería perderse el espectáculo de ver como lo bajarían.

No habían tenido ni siquiera el cuidado de dejarlo en una de las puntas del corredor, sino que lo instalaron al medio de éste.

Aplastando, empujando –permiso, permiso- , llegaron a la puerta, pero no había forma de embocar a ese monstruo.

Se volvieron con él, y no sé por qué manía de nuevo lo llevaron lo al medio del carro y empezaron a maniobrar para tratar de sacarlo por la ventana. Le buscaron por un lado y por otro, pero no había caso.

Le sacaron los marcos a la ventana, pero ni así lo podían meter. Le sacaron hasta la marca al refrigerador, pues era algo sobresaliente…

-Hay que sacarle el marco al refrigerador, -

- dijo uno –porque ya todo el coche opinaba. Pero el refri no tenía marco. Entonces dijo otro- hay que ponerle uno, para sacárselo.

Ya todo era chacota, pero el “crespo” Letelier estaba desesperado, rojo, gotoso, le buscaba por aquí y por allá.

A todo esto, el conductor ya había venido a avisar que el tren partiría.

Me fui entre la gente por el pasillo hacia la salida…, bajé al andén

Y… ¡¿Qué veo?! ¡El refrigerador abajo!

No sé cómo lo bajaron ni quien lo recibió, pero estaba ahí, abajo, y el “crespo” Letelier descolgándose por la ventana.





(Manuel Antón)