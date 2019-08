Opinión 25-08-2019

El regreso de Mario Schilling y su libro “Mejor llama a Sócrates: Cuando ir al psicólogo no es tu solución”

En su nueva publicación, el abogado chileno entrega las claves para desbloquear el pensamiento defectuoso responsable de generar frustración e infelicidad, permitiendo la resiliencia y superación personal.

¿Quién no ha tenido una frustración cuando no le resultan las cosas? ¿o ha perdido un ser querido y no se reconcilió en vida con esa persona? ¿o le han engañado o estafado con mucho dinero? ¿o siente que ya no puede seguir viviendo luego de un divorcio o un despido de su empleo? ¿o le han sido infiel y sufre continuamente al recordarlo?

Son todas situaciones complejas de la vida que fácilmente pueden ser fuente de infelicidad para el ser humano. Los psicólogos clínicos han desarrollado técnicas y herramientas que pueden aplicarse de manera útil a tales problemas de la vida, desde técnicas cognitivas-conductuales hasta habilidades interpersonales. Pero a diferencia de los psicólogos que ven estos problemas en términos de síntomas y diagnóstico, los consejeros filosóficos dan solución, analizando los argumentos internos que provocan emociones negativas en las personas.

Cabe entonces preguntarse si desde el punto de vista de la resiliencia, de la motivación, o superación personal ¿es posible salir del agujero con una sana filosofía de vida? Es la experiencia que el abogado y escritor Mario Tomás Schilling, en su calidad de doctor en Filosofía, comparte en su libro “Mejor llama a Sócrates: Cuando ir al psicólogo no es tu solución”.

Se trata de un texto fácil de leer y que explica cómo funciona la Terapia basada en la Lógica, desarrollada por el filósofo estadounidense Elliot D. Cohen. Además, Schilling ofrece antídotos para sanar la infelicidad de las personas a través de un compendio de sabiduría obtenida de grandes filósofos como Sócrates, Aristóteles, Buda, Epicteto, Epicuro, Kant y Nietzschel, entre otros, para ayudar al lector a superar y desbloquear el pensamiento defectuoso responsable de generar emociones negativas.

Schilling se especializó en esta corriente en Estados Unidos y es, en este contexto, que se encuentra lanzando su nueva creación filosófico literaria, la que ya puede adquirirse a través de Amazon.

La obra ahonda en la terapia basada en la lógica (LBT, por sus siglas en inglés) desarrollada por el filósofo norteamericano Elliot D. Cohen a partir de la teoría psicoterapéutica denominada Terapia de Conducta Racional Emotiva, esta última fundada por su tutor y amigo, el psicólogo Albert Ellis.

Justamente, en el primer capítulo Schilling presenta los conceptos básicos de la LBT, una modalidad de asesoramiento filosófico, dinámico, cognitivo-conductual que en seis pasos permite identificar las emociones negativas de tristeza, rabia, culpa, miedo, envidia o resentimiento y que son responsables de la infelicidad personal e interpersonal.