Opinión 17-06-2018

El reino de dios no crece aquí en la tierra como un relámpago. Domingo, 17 de junio de 2018

En este domingo hablaremos de agricultura, de cómo la planta comienza por la semilla, hecho que conocemos aún aquéllos que no nos ocupamos de las labores de la tierra. En el Evangelio (Mc 4, 26-34) para explicarnos lo que es el Reino de Dios, Jesús nos plantea dos parábolas sobre las plantas y las semillas. En la primera parábola nos destaca que la semilla hace su trabajo sola, que quien la planta, se acuesta a dormir y de la noche a la mañana, la semilla ha germinado y la planta va creciendo sola, sin que éste sepa cómo sucede este crecimiento. Jesús nos está recordando que la germinación y el crecimiento de las plantas suceden secretamente en lo profundo de la tierra, sin que nos demos cuenta. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta comparación? Jesús ha usado esta imagen de la semilla germinando para dar a entender que el Reino de Dios crece de manera escondida, como la semilla escondida bajo la tierra. Nadie se da mucha cuenta, pero eso tan pequeñito como la semilla tiene una vitalidad y una fuerza de expansión inigualable. Efectivamente, el Reino de Dios va creciendo en las personas que se hacen terreno fértil para el crecimiento de la semilla. Y a veces ni nos damos cuenta, igual como le sucede al labrador que sembró, sólo se da cuenta cuando ve el brote que sale de la tierra. Hacernos terreno fértil significa dejar que Dios penetre en nuestra alma para que El, haga germinar su Gracia dentro de nosotros. Así, la semilla del Reino va germinando y creciendo secretamente dentro de cada uno.

1.- Venga a nosotros tu Reino, rezamos en el Padre Nuestro. ¿Cómo viene ese Reino? Con la siguiente frase del mismo Padre Nuestro: Hágase tu Voluntad. El Reino va creciendo en nosotros, secretamente, pero con la fuerza vital de la semilla, cuando buscamos y hacemos la Voluntad de Dios en nuestra vida, tratando de que aquí en la tierra se cumpla la voluntad divina como ya se cumple en el Cielo: Hágase tu Voluntad así en la tierra como en el Cielo. Y ese crecimiento del Reino de Dios es obra del Mismo que hace crecer la planta, haciendo que primero la semilla se abra, luego vaya formando su raíz debajo de la tierra, para luego dar paso a las ramas, las hojas y el fruto. Observar cómo crece la planta nos recuerda también que los frutos de santidad, de buenas obras, de logros que podamos tener en nuestra vida espiritual, no son nuestros…aunque podamos erróneamente pensar que somos nosotros mismos los que auto-crecemos en santidad. Si imaginamos a la semilla germinando dentro de la tierra… ¿se creerá que es ella la que se hace crecer a sí misma? ¿Podemos creer los seres humanos que nuestro crecimiento físico desde que estamos en el vientre materno hasta la edad adulta lo hacemos nosotros mismos? Pues igual resulta en la vida espiritual. Ese crecimiento es obra de Dios. No nos podemos envanecer pensando que, si alguna mejora espiritual tenemos, la debemos a nuestro esfuerzo. Aunque tengamos que esforzarnos, debemos tener en cuenta que todo es obra de Dios –como en la semilla.

2.- Cierto que tenemos que disponernos a que El haga su labor de germinación y de crecimiento de nuestra vida espiritual, pero el resultado es de Dios. ¿No nos damos cuenta que hasta la capacidad de disponernos y de esforzarnos nos viene de Dios? Otra cosa: si observamos el crecimiento de una planta desde su estado de semilla, veremos que este proceso se sucede bien lentamente. ¿Qué más nos quiere decir el Señor con esta comparación? Esta parábola es también un llamado a la paciencia. No podemos decepcionarnos o impacientarnos en nuestro crecimiento espiritual. El Señor lo va haciendo, y nos va podando dónde y cuándo El considere que es necesario, pero El sabe hacerlo a su ritmo, que es el que más nos conviene. Hay que perseverar en el esfuerzo hasta el final –es la gracia de la perseverancia final- pero confiando en Dios, no en uno mismo, porque sólo El puede hacer eficaces nuestros esfuerzos y nuestras acciones. El Reino de Dios no crece aquí en la tierra como un relámpago. Cuando sea el fin, sí que será como un relámpago. Jesús mismo lo dijo: “Como el relámpago brilla en un punto del cielo y resplandece hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día”. (Lc. 17, 24) Pero mientras el Reino de Dios va creciendo en la tierra, no lo hace de manera espectacular, ni abrupta. Dios tiene su ritmo. Y para seguirlo necesitamos tener paciencia porque el momento de Dios se hace esperar.

3.- La segunda parábola es también sobre una semilla y una planta. En ésta Jesús designa la semilla de la planta de mostaza. El granito de esa semilla es pequeñito, pero la planta crece más que otras hortalizas, porque es un arbusto, en donde hasta hacen nido los pájaros. Lo del grano y el árbol de mostaza pareciera más bien referido a la Iglesia. ¿Quién hubiera pensado que aquel grupo pequeño de 12 hombres podía resultar en lo que es la Iglesia Católica hoy? Sólo Dios mismo podía hacer germinar esa semilla desde aquel pequeño núcleo que comenzó hace 2000 años en Palestina y se expandió por el mundo entero. ¿Quién fue el artífice de ese crecimiento? El mismo Dios. Los seres humanos ponemos un granito de arena y El hace el resto. No fue la elocuencia de los Apóstoles, ni su inteligencia, lo que hizo germinar la Iglesia. Ellos fueron terrenos fértiles para que el Espíritu Santo hiciera su trabajo de expansión de la Iglesia a todos los rincones de la tierra.

Conclusión: ¿Cómo pudieron conquistar un imperio tan poderoso como el Imperio Romano? ¿Cómo pudieron convencer a los paganos de ir dejando el culto a los ídolos que el poderío romano imponía? ¿Cómo creció la Iglesia a pesar de la cantidad de cristianos muertos por el martirio? La expansión de la Iglesia ante la opresión y la persecución de los romanos es una muestra de cómo Dios la hacía germinar igual que al árbol de mostaza. Y cómo también hacía que en la Iglesia pudieran ir anidando todos los que han querido formar parte de ella. Hoy también la Iglesia parece acosada desde muchos ángulos. Dios también es atacado y negado. Sigue habiendo ídolos y culto a los ídolos. Los nuevos ateos nos atacan y acusan a los creyentes de ser perturbados, fanáticos y tontos. Pero las parábolas de este domingo nos recuerdan que Dios sigue estando al mando. Que, aunque parezca que estamos perdiendo la partida, sabemos Quién gana y, si hacemos la Voluntad de Dios, de que ganamos, ganamos.

(*) Mario A. Díaz M. es: Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule