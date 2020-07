Opinión 19-07-2020

El reino de los cielos entre nosotros



Jesús propuso a la gente esta parábola: “El Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los siervos fueron entonces a ver al propietario y le dijeron: ‘Señor, ¿No habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?’ Él les respondió: ‘Esto lo ha hecho algún enemigo’. Los siervos replicaron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla? ‘No, -les dijo el dueño- porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero’”.

También les propuso otra parábola: “El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, ésta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas”. Después le dijo esta otra parábola: “El Reino de los Cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa”.

Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: “Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo”. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa; sus discípulos se acercaron y le dijeron: “Explícanos la parábola de la cizaña en el campo”. Él les respondió: “El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los que pertenecen al Reino; la cizaña son los que pertenecen al Maligno, y el enemigo que las siembra es el Diablo; la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su Reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojará en el horno ardiente: allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de su Padre. ¡El que tenga oídos, que oiga!



(Mt 13, 24-43)



Para tener en cuenta…



En las tres parábolas de este pasaje del Evangelio según san Mateo nos encontramos una vez más con la revelación de algunos aspectos del carácter del Padre, que Jesús nos hace: la esperanza y confianza que Él ha puesto en la obra del Hijo, en su Palabra, y en la humanidad a la que ha salido a buscar; Su tolerancia y paciencia en la espera de que los procesos, que son despertados y puestos en marcha por la acción eficaz de Su Palabra, no van a ser en vano, sino que -aunque tarde la cosecha- el fruto que ha de brotar será digno del esfuerzo y de la espera.



La primera y la última de las parábolas, la de la cizaña y la de la levadura en la masa, aunque tan diversas en su contenido manifiesto, mostrarán de modo similar el talante del Padre: el dueño del campo que siembra buena semilla y luego descansa, la mujer que, luego de poner un poco de levadura en la masa, espera que ésta obre su alquimia secreta y que, al calor del horno, la masa se transforme en buen pan, tienen en común la esperanza, la confianza, la paciencia: saben que la buena semilla, o la levadura, no dejarán de hacer su trabajo; uno y otra esperan…aguardan el momento en que, tanto el campo como la harina, respondan a la fuerza generadora de vida que hará surgir de la semilla el trigo maduro y de la masa el pan generoso, para alimentar y alegrar a los hombres; y confían en que su espera paciente, no será defraudada. Saben ambos, por cierto, que todo buen resultado supone el tiempo silencioso y lento de los procesos, tiempo que a veces nos podría parecer lento en demasía; pero, ni el dueño del campo interviene en el proceso de crecimiento del trigo, aunque esté creciendo en el mismo campo la cizaña, extraña, ajena y hostil, pero peligrosamente parecida al buen trigo nuevo; ni la mujer abre la puerta del horno antes de tiempo para ver si ha fermentado la masa y cómo se está cociendo el pan, sabe, el primero, que si interviene y arranca la cizaña, corre el riesgo de no reconocer ni distinguirla del trigo en crecimiento y, por exceso de celo o por descuido, arrancarlo; sabe, la segunda, que la masa se baja y el pan se estropea, si por impaciencia quiere verificar el proceso o apurar su término.



La parábola del grano de mostaza, por su parte, nos muestra el misterio del Reino, pequeño en sus orígenes, inmenso en su resultado; ¿Quién podría prever que en el ínfimo grano de mostaza (más pequeño que la pimienta, que el comino, que el sésamo, que la semilla del cilantro) se esconde el arbusto frondoso que a su debido tiempo dará incluso albergue a los pájaros? Y sin embargo es así, lo sabe el que siembra y tranquilo espera que se despliegue poco a poco la fuerza apenas contenida en la estrechez del germen.



Pero ¿De qué están hablando estas parábolas? Del Reino de los Cielos, nos explicita Mateo, pero también de la Iglesia. Ésta es el campo de buen trigo que no obstante alberga también la cizaña entre sus surcos; ésta es la levadura puesta en la masa del mundo para que se transforme en buen pan; ésta es la insignificante semilla de mostaza de cuyas entrañas florecerá por la gracia de Dios el Reino en todo su esplendor. Jesús con sus palabras y sus acciones ha venido a anunciar que el Reino -la realización de la Voluntad del Padre en y a favor de la humanidad- ya está misteriosamente presente y actuando en medio nuestro.



El proyecto del Padre, se ha instalado entre nosotros, a partir de la presencia y de la acción salvadora de Jesús, a partir de la Encarnación; pero esta presencia del Reino supone una tensión en nuestra historia: el Reino de los Cielos ya está en medio nuestro, pero todavía no se manifiesta de manera plena; ya ha sido inaugurado, pero todavía espera el momento de su plenitud; ya está presente en la semilla, que contiene en sí todo lo que será el árbol cuando alcance su completa madurez, pero habremos de esperar con paciencia hasta ver el árbol repleto de frutos.



Entre este ya del Reino anunciado e inaugurado por Jesús, y este todavía no, del Reino que se manifestará en su total esplendor al final de los tiempos, transcurre tenso el peregrinar de la Iglesia, de esta Iglesia que confesamos Santa, como santo es el Reino que está llamada a anunciar, a manifestar, a establecer, a descubrir presente allí, dondequiera que la justicia, que la solidaridad, que la defensa de los pobres, que la promoción de la vida, que el descubrimiento del profundo e inevitable vínculo que hermana a la humanidad entera, brotan como expresiones del Agape, del amor incondicional del Padre que nos revela el Hijo.



Transcurre tenso el peregrinar de esta Iglesia santa, que sin embargo aloja en medio suyo la presencia misteriosa e inquietante del pecado: trigo y cizaña creciendo juntos: Trigo pródigo en engendrar tantas y tan diversas formas de santidad, a través del tiempo de este caminar y en medio de tantos lugares, de tantas realidades. Persistente y tenaz cizaña que opaca y sofoca el anhelo de santidad con la mezquindad, con la tentación del poder, con tantas torpes divisiones que carcomen el seno de tantas comunidades, con tan vergonzosos testimonios contrarios al Evangelio.



Cizaña sutil que se suele instalar en el corazón de quienes se creen más santos y jueces de sus hermanos y quisieran apresurar y administrar por cuenta propia con celo de inquisidor el tiempo de la siega y el juicio. Cizaña que no sólo se manifiesta en el pecado flagrante y grosero, sino también ese otro más insidioso y más dañino, que se enquista en el centro de la vida de las comunidades más religiosas, que prefieren la pureza a la misericordia y a la acogida; pecado que pervierte la legítima aspiración de santidad en enfermiza obsesión de pureza, castrante y cauterizante, que se aterroriza ante todo contacto que amenace con la sola posibilidad de la contaminación; ése es el pecado de los siervos de la parábola, que por el celo con el que guardan el campo de su señor, no logran darse cuenta que la peor cizaña ya está instalada en lo hondo de sus corazones.



La buena noticia de estas parábolas radica en el anuncio insistente de la esperanza, de la confianza y de la paciencia: la cosecha vendrá a su tiempo, y allí podremos ver que la cizaña que cada día más parece haber sido sembrada a manos llenas en el campo de la Iglesia, no ha logrado acabar con el trigo, que la levadura ha fermentado y ha convertido la masa del mundo en buen pan para el banquete de los hijos, que la insignificante semilla de mostaza, plantada en la pequeña comunidad de los apóstoles, se ha transformado en un árbol que abriga a gentes de todos los pueblos y extiende sus ramas y sus renuevos dando sombra a la tierra entera.



(Raúl Moris G. Pbro).