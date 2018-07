Nacional 12-07-2018

El reservado encuentro entre el ministro de Agricultura y palteros de Petorca para comenzar a "ordenar la casa"

"Aquí más que una escasez hídrica, ha habido una escasez de diálogo". Así de claro fue el ministro de Agricultura, Antonio Walker, ante la situación que durante el último tiempo ha puesto a la provincia de Petorca en la primera línea mediática. Hace algunos meses, salieron a la luz una serie de acusaciones provenientes de activistas de la ONG Modatima, las cuales fueron replicadas por importantes medios de Europa –como el periódico inglés The Guardian-, donde afirmaban que los palteros de la zona se estarían "robando el agua", lo que, supuestamente, ha provocado sequías en la provincia. Hechos negados de forma tajante por los empresarios de Petorca, quienes han respondido con duros reproches contra los acusadores.

una comitiva integrada por cinco empresarios ligados al fruto verde, regresaron de una "gira aclaratoria" por cuatro países europeos. Y es que la controversia ha generado tensión y dudas en la zona, las que podrían, eventualmente, traspasar las fronteras del país. Para Walker, la mejor forma de zanjar los problemas hídricos que están afectando a la provincia y que han gatillado el conflicto, es formando una mesa de trabajo en la que participen todos los actores que conviven en Petorca. Ya que, aseveró, existe suficiente agua en la zona para abastecer de bebida a la comunidad junto con regar los cultivos, pero el problema, dijo, está en la distribución del recurso. Es por ello que el titular de Agricultura convocó al presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), Ronald Bown, al gerente general del Comité de Palta Hass de Chile, Francisco Contardo y al presidente de la Asociación de Agricultores de la Provincia de Petorca (Agropetorca), Alfonso Ríos, a una reunión privada para comenzar a "ordenar la casa" en Petorca. Encuentro que se concretó el sábado y que se extendió por toda la mañana. Llamado a organizarse Según explicó Walker en entrevista con Emol, el punto central del asunto, el cual expuso en la mencionada cita, no solamente está puesto en si ha existido o no extracción ilegal de agua, sino que también en la escasa organización que históricamente ha habido para administrar el recurso. En consecuencia, lo que se les hizo ver el sábado a "los productores de Petorca es que aquí nos quedamos dormidos. No nos organizamos en torno a las juntas de vigilancias, a las asociaciones de canalistas, a las comunidades de aguas subterráneas, a las comunidades de aguas superficiales", que son los organismos que debiesen constituirse para administrar y fiscalizar el uso del agua de cuencas, ríos y canales. "Cosas que en esta provincia no hay", comentó el ministro.