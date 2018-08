Nacional 26-08-2018

El rock electrónico de New Order volverá al Teatro Caupolicán

Precursores en el rock electrónico, aquel que se ajusta sin inconvenientes en las pistas de baile, New Order es considerada hasta estos días una de las bandas pioneras en la utilización de sintetizadores, junto con los alemanes de Kraftwerk y sus coterráneos de Depeche Mode. El impacto que generó "Blue Monday" en 1983, una de las canciones más destacadas de su repertorio, la banda nacida de las cenizas de Joy Division generó impacto global y preparó así el camino que definiría su sonido único a través de los años. Transformados en quinteto y sin el bajista Peter Hook en sus filas desde 2007, New Order aterrizará nuevamente en Chile en lo que será su cuarta visita al país. La agrupación de Manchester se presentará el próximo 21 de noviembre en el Teatro Caupolicán, según confirmó a Emol la productora Lotus. En los 38 años de existencia, los británicos han editado diez álbumes de estudio. El último de ellos vio la luz en 2015 bajo el título de Music Complete, cuyo tour mundial los trajo por última vez a Santiago el 4 de diciembre de 2016. La influencia de New Order ha sido reconocida por artistas tan diversos como Radiohead, Arcade Fire, The Killers y The National. Su discografía arroja títulos ineludibles, como Power, Corruption & Lies (1983) y Republic (1993), que este año cumplieron 35 y 25 años desde su lanzamiento, respectivamente. La cuarta visita al país de Bernard Summer, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham, Tom Chapman ocurrirá luego del lanzamiento de "Decades", trabajo audiovisual que se estrenará el 22 de septiembre por el canal Sky Arts. La producción sigue los preparativos de la banda de Manchester para el concierto "So It Goes", show que los ingleses efectuaron junto al artista conceptual Liam Gillick y una orquesta de 12 sintetizadores en el Manchester International Festival 2017. Este tradocumental incluye además entrevistas a colaboradores más cercanos del conjunto, al mismo tiempo que permite a los fanáticos poder comprender la filosofía de su música, arte, diseños y procesos creativos.



Astrónomos chilenos descubrieron dos nuevos planetas gigantes

Publicado: Viernes, 24 de Agosto de 2018 Autor: Cooperativa.cl

Ambos están a casi 1.500 años luz de la Tierra, en las constelaciones de Ofiuco y Acuario.