Crónica 05-01-2021

El rol de los nuevos Gobernadores en el debate constitucional



Para el candidato independiente a las Convencionales Constituyente por el Distrito 17 – Maule Norte, Rodrigo Poblete Reyes, la elección de gobernadores requiere la definición de reales atribuciones para los ejecutivos regionales. El debate constitucional será el espacio ideal para abordar temas como la descentralización y regionalización



El próximo 11 de abril, día de la elección para Convencionales Constituyentes, también se elegirán por primera vez en la historia de Chile gobernadores, lo cual a juicio del candidato independiente a constituyente por el Distrito 17 – Maule Norte, Rodrigo Poblete Reyes, es un gran paso hacia la descentralización. No obstante, desde ya se deben plantear reformas que les entreguen a los nuevos mandatarios electos competencias y recursos necesarios para desempeñar sus cargos.

“Elegir a nuestros Ejecutivos regionales era una eterna promesa, pero también están pendientes un conjunto de reformas que permitan traspasar a esos gobernadores una serie de facultades y recursos para cumplir con sus tareas”, comenta el candidato a las elecciones para Convencionales Constituyentes, quien subraya que de lo contrario se podrían tener personas elegidas con una amplia base popular y territorial, pero sin reales atribuciones.

“Podrían ser representantes con una base popular nunca antes vista en Chile, porque no hemos tenido una autoridad popular electa, unipersonal, distinta al Presidente de la República con esta base electoral, pero podrían no tener reales atribuciones. Eso puede generar niveles de frustración importantes y también desatar fenómenos regionales o locales de caudillismo o populismo”, analiza el también abogado constitucionalista.

Poblete comenta que si no existen atribuciones claramente definidas para los Gobernadores, así como el detalle de los recursos para cumplir con esas atribuciones, podrían registrarse consecuencias posteriores, ya que estos funcionarios electos no contarán con medios para cumplir con las expectativas planteadas por la ciudadanía.

A juicio del candidato se trata de un urgente tema por resolver. No obstante, esta misma elección podría permitir a los nuevos gobernadores electos, con base en su peso político electoral, impulsar los cambios legislativos necesarios para Chile.

“Que la elección de Gobernadores esté cruzada con la de Convencionales Constituyentes podría ayudar a que también los Ejecutivos regionales se instalen en el debate público por la regionalización y descentralización y yo esperaría eso, sobre todo aquí en la región del Maule”, añade.



TEMAS PARA EL DEBATE

Al consultar a Poblete sobre cuáles serían los temas que los candidatos y candidatas a la gobernación regional deberían presentar en el debate constitucional, se refirió a la descentralización y regionalización.

“Si vamos a avanzar hacia un Estado descentralizado en términos más decididos dentro de la Constitución, si vamos a conservar la figura de un Estado unitario con un proceso de descentralización, hay distintas experiencias, como Italia, Portugal o Francia, que tienen una figura intermedia entre un Estado federal y un Estado unitario, conocida como el Estado regional, donde las regiones tienen más autonomía y atribuciones que en un Estado unitario, pero no cuentan con el nivel de complejidad que posee un Estado Federal y en esa lógica hay que repensar nuestro modelo de descentralización, porque para avanzar en ello las regiones tienen que ser más autosustentables y si seguimos creando regiones eso no dialoga con la idea de regiones más fuertes y más sustentables”, expone.

El candidato por el Distrito 17 – Maule Norte acota que la descentralización no está relacionada con "achicar” territorios, sino con trasladar a otros órganos, distintos a los del poder central, facultades y recursos para tomar decisiones.

Poblete asocia la conformación de nuevas regiones con una especie de “provincialización de Chile”, con la cual sólo se tendrán pequeños territorios, pero estos no necesariamente serán más competitivos y sustentables y no representan en sí un proceso de descentralización, mucho menos de regionalización.