Opinión 17-02-2019

El Rotary Club: creación de un pensamiento masónico

Diariamente y semana a semana, recibo un Informativo que se denomina “ Diario Masónico” hecho por masones y para masones.

El último trae un material que, para mi es interesante, dado que se refiere a una noble institución mundial y que existe también en Linares, a la cual, varios de mis amigos pertenecen y algunos incluso la han Presidido en más de alguna oportunidad .Una de sus obras que más he admirado es el Parque Paul Harris donde está hoy un gran monolito ubicado a la entrada de nuestra ciudad.

Lo leído y hoy publicado resumidamente ,pertenece a Roberto José Arjona Rivera ,que lleva por título el enunciado de esta crónica. Dice que a su parecer la Masonería y el Rotary Club, son las instituciones más antiguas del mundo.La primera es una Orden Iniciática tradicional y la segunda ( Rotary) es de carácter filantrópico.

Un día 23 de febrero de 1905 se reunieron en los Estados Unidos Paul Harris – Silvestre Schiele Hiram Shorey en la oficina de Gustavus Loehr. Es por tanto la primera reunión del Club Rotario. El deseo de P. Harris fue forjar relaciones de camaradería entre “ profesionales” lque permitió unir a los antes nombrados y desembocó en la < creación> de una organización internacional dedicada al servicio y al compañerismo.

Quiérase o no, existe por casualidad semejanzas entre Rotary y la Masoneria. Por ejemplo, Rotary utiliza un símbolo que es la “ Rueda Dentada” que simboliza el continuo movimiento, a través de sus ideales y sus miembros. La masonería utiliza herramientas como la escuadra y el compás. Y el que preside llamado Venerable Maestro utiliza un Mazo, mallete o martillo en señal de autoridad,al igual quelos jueces en los tribunales.



El Rotary ( según dice J. Arjona) cada 1 de julio al cambiar de Autoridad ( Presidente) el Presidente saliente le entrega el Mazo al nuevo Presidente entrante, el cual hace un sonido de campana, también símbolo de “ Inicio” de las reuniones del Rotary. Los miembros del club Rotario se llaman entre si Compañeros, cuyo apelativo es un Grado en la Masonería.

Existe otra semejanza entre Rotary y la F.Masonería y se trata sobre la mujer. En el Rotary antiguamente solo se permitía el ingreso de hombres y la mujer no podía pertenecer al Club. En la Masonería, tampoco está permitido el ingreso de las fámulas .Ellas se reúnen en otro tipo de sesiones de solo damas, llamadas en la Mas: “ Centros Femeninos” y solo en algunas situaciones especiales, trabajan juntos hombres y mujeres.

Pero eso no es todo, ambas instituciones tienen cargos como “ maestros de ceremonias” ; Secretario y Tesorero. Para ingresar al Rotary, el postulante debe ser “ propuesto” por otro Rotario. Igual cosa ocurre en la FM.: Para ambas instituciones se debe ingresar con la aprobación “ Unánime “ de sus miembros. Aún más, en ambas instituciones se está prohibido hablar de religión y política y pueden ser miembros varones de cualquier credo y/ o miembros de cualquier corriente política.

En el Rotary, uno primero asiste como “ invitado” y luego ser propuesto y aprobado, pasando así a convertirse en un compañero rotario y gozando plenamente de los beneficios de sus miembros. En la Masonería, primero es un profano propuesto y luego puede ser admitido después de pasar por un Ritual de Iniciación ,llamándose ahora Aprendiz de masón ( primer grado de toda Logia)

El historiador Roberto Arjona, agrega que antiguamente en el Rotary se realizaba una Ceremonia, donde el Propuesto entraba a un cuarto sin luz, una vez entrado era jalado por un gancho y se encendía la luz en señal de “ ingreso” al Club rotario.

Ambas instituciones, practican la caridad y antiguamente el Rotario realizaba labores de caridad en forma discreta .Hoy, la Masonería sigue practicando la discreción, Su labor la hace sin publicidad. Por otra parte, cualquier Rotario puede visitar un Club Rotario en cualquier lugar del mundo. Lo mismo puede hacer cualquier Masón.

Mucho se ha especulado si Paul Harris fue Masón .Los miembros de Rotary lo niegan rotundamente y la mayoría de esa negación se debe a una carta dirigida del Rotary , gobernador de un distrito de Estados Unidos a Paul Harris. Preguntándole sobre si pertenecía o no, fechada el 19 set. de1937 que fue firmada por Agripa Popescu.

Harris niega su pertenencia y que no mantiene trato alguno, ni relación con la FM.: y que cuando tenía 20 años hizo una petición que no prosperó. El historiado Arjona al respecto acota que posiblemente P. Harris tuvo que mentir u omitir su posible Iniciación en la FM: de lo contrario Rotary hoy no existiría pues la Masonería por aquellos años sufrió una cruel persecución. En 1922 fue acusada en Rusia de infiltrar a la pequeña burguesía y fue eliminada como institución. Franco en España en 1936 decretó y persiguió a los francmasones y cerró todos los Talleres .Los mismo había hecho Mussolini en Italia en 1924.

Hitler por su parte en 1937 persiguió a todos los masones, llevando a muchos a los campos de concentración, por lo que dice Arjona que Paul Harris si hubiese contestado afirmativamente en 1937 habría causado un daño enorme tanto a Rotary como a la Francmasonería. Protegió así, a ambas y nobles instituciones.

Por nuestra parte, al respecto pensamos que si Paul Harris fue o no Masón, no es lo más importante .La importancia en él ,reside que creó junto a otros amigos el 23 de febrero de 1905 una noble institución, parecida o no a la FM: como lo es Rotary Internacional. A todos los Rotarios de Linares, nuestras mas fraternales saludos y felicitaciones por la intensa y fructífera labor que realizan.





René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Primario