El sacrificio (A doña Zenobia de O’Campo)



Mi perro ladra en el patio. Un leve ruido en la puerta que da al jardín me sobresalta, pero yo sigo sin moverme. Quizás debiera preocuparme, porque aquí en el campo, cuando estoy en casa, nunca cierro con llave esa entrada. Percibo la brisa fresca que entra por la puerta recién abierta. La claridad se ve ahora perturbada en la sala donde estoy tratando de escribir. Una persona de pasos suaves se acerca a mí y ya no puedo continuar inmóvil en mi silla, con los codos sobre la mesa y mis dos manos sujetando mi cabeza. Nunca hubiera creído que algo semi vacío pudiera ser tan pesado. Mi “note book”, por otra parte, yace abierto e inútil ante mí. Las ideas, de manera porfiada y llenas de silencio, rehúsan aterrizar en él. El aparato podría hoy continuar mudo por una eternidad. Nada logra sacarlo de su estado de insensibilidad y ceguera.

Esperaba encontrarte aquí, delante de tu computador. Mira, Omar, me invitaron a una fiesta que tendrá lugar esta noche aquí, en Linares. Don Antonio Escobar del Arvejal, una persona muy antigua de esta localidad, invitó a mi compadre y éste me invitó a mí. Creo que están celebrando en casa de un pariente la partida de alguien que se va en un largo viaje… Pensé un instante antes de responderle al hombre que me invitaba, aunque, por una extraña razón, yo sabía que iba a recibir este convite. Me puse a meditar. ¡Claro! Días atrás, en el cumpleaños de una amiga, me pareció ver entre la gente a doña Zenobia de O’campo, una antigua conocida que vivía en la calle ColoColo. Pero, ¡No podía ser posible!... La señora Zenobia había sido mi niñera hasta mis cuatro años y ya era una mujer madura cuando tomó un trabajo en otra casa. Debo decir que ella ya tenía más o menos cincuenta años en aquel entonces, hacen ya algo más de sesenta y cinco años.... Se dio cuenta que la observaba y estoy seguro que percibió mi sorpresa y extrañeza… Se acercó a mí: “Si recibe una invitación en estos días, por favor no la rechace”, don Omar … Me dijo y se alejó con suma rapidez. No tuve tiempo de reaccionar.

Ya era de noche cuando tocamos a la puerta de nuestros anfitriones. La habitación era iluminada por la pálida luz de tres velones acomodados en un candelabro de bronce. Había en aquel salón un curioso silencio. Nos instalamos en un par de sillones alrededor de la mesa, mientras que las miradas de la gente observaban cada detalle de nuestras personas. Todos eran ancianos que parecían venir de una época muy lejana en el pasado. Uno de aquéllos se acercó a la mesa. Traía una taza de leche en sus manos y “sopeaba” un trozo de pan en ella.

Soy don Ernesto Peña Silva y nací el veinticuatro de julio del año 1845. Ya he vivido más de ciento setenta años y soy el más joven del grupo… Y yo soy Carmelita de las Mercedes Fuentealba. Ya he vivido casi doscientos cincuenta años, contando el tiempo de mi juventud en España. He visto mucha historia desfilar ante mis ojos… Y yo pasé “hace rato” bajo el arco de los trescientos años de vida, exclamó otro personaje que permanecía en un rincón oscuro… Y yo ya tenía mis buenos años cuando discutí en forma acalorada con el cura Somoza en la plaza de esta ciudad. Y yo ya estaba en Linares cuando empezaron a construirse sus primeras casas… Y yo…

Me puse de pie y pedí permiso para ausentarme unos instantes; quería ir a la camioneta a buscar mis lentes, pero descubrí que los tenía en un bolsillo interno de mi chaqueta. Volví a sentarme. Mi amigo, un profesor de historia, captó mi mirada de suspicacia y asombro cuando el anciano habló de su altercado con el cura Somoza… Al parecer esta gente ha logrado sobreponerse a las consecuencias de uno de los tiempos que afectan la vida del hombre, exclamó. Me refiero al tiempo que debilita y consume la vida de los cuerpos. Pienso que hallaron la forma de aislar sus almas del cuerpo que las alberga; que encontraron una manera de vida en que sus cuerpos pueden prescindir del alma o bien sus almas, sin ninguna consecuencia, pueden ignorar las sensaciones y deseos del cuerpo. En otras palabras, sus cuerpos paran de madurar. Pero sus mentes, con el alma a cuestas, siguen acumulando los años y la sabiduría que resultan de la observación… ¡Muy interesante!, le respondí. ¡Yo dudaría mucho, sin embargo, antes de darle a esta teoría alguna credibilidad!... Pero ¿Qué hace toda esta gente reunida aquí?... Le pregunté al amigo que nos había invitado. “Es que van a practicar un rito que ha permanecido vigente durante siglos: esta noche tendrá lugar un sacrificio en honor a la longevidad y al amigo que se nos va; es decir, un ser humano dentro de esta sala se va a extinguir bajo la fuerza mental del grupo.” Una terrible duda me acosó cuando el conjunto de ancianos diseminados en el salón comenzó a reunirse a mi alrededor. Creo que Intentaban rodearme para dejarme al centro del grupo… Me puse de pie con rapidez y me abalancé a la puerta de calle. La abrí. Llegué hasta allí sin ser alcanzado por ninguno… La calle ColoColo era un barrizal y no había ni una luz que la alumbrara. Recién había llovido y la calle mojada no presentaba veredas a lo largo de sus costados. Se veía con el aspecto primitivo y oscuro que debió haber tenido a comienzos del siglo pasado. ¿Me hallaba en otra dimensión en la que aparecí sin darme cuenta? Mi camioneta no se veía por ningún lado. Caminé por la calle enlodada, oscura y apenas trazada, hasta que cierta claridad mucho más adelante me guio a la puerta de una iluminada carnicería. El hijo del dueño de este negocio me acompañó de vuelta a casa. Mis padres aún dormían y mi camioneta estaba en el garaje. Yo también me dormí sentado en un sillón… Los ruidos de la mañana me despertaron ante un paisaje muy conocido: los centenares de botellas anaranjadas del negocio de gas licuado de mis padres. ¿Qué podemos hacer?, me preguntó el encargado del local de ventas… El repartidor anda allá por la calle Yungay, ocupado con su triciclo cargado de botellas. Y yo tengo pedidas con urgencia dos de quince kg. ¿Se las cargamos en su vehículo para que usted haga la entrega? Cogí la factura y muy de malas ganas me dirigí al lugar al que debía ir a dejarlas. Un grupo de ancianos que habita en extremo sur de la calle Baquedano, me esperaba con una cierta impaciencia. Supongo que no habrá olvidado el asunto pendiente que tenemos que finiquitar, me dijeron cuando me vieron llegar con el gas.



(Omar Goulart)