Opinión 21-03-2020

EL SALUDO Y EL PÁNICO



Indudablemente que este acto del saludo es tan importante y necesario, como el hecho de amar.

Actualmente en nuestro planeta tierra ha surgido uno de los virus más severos de que se tenga memoria. No dudo, aparecerán más.

Cooperemos evitando el pánico prioritariamente en los niños hasta el extremo de que éstos pierdan el interés por el estudio.

Las personas lúcidas, recatadas, cultas e inteligentes deben tener presente que la mirada, la sonrisa y el levantar la mano comunica el encuentro de amistad y alegría. También una reverencia respetuosa a los conocidos.

El brillar de los ojos sonrientes expresan el beso distante, sin tocar los labios.

A veces llega el mensaje – ¡te quiero, te amo!

Ahora se presenta la oportunidad para eliminar el beso obligado en la mejilla usado a modo de saludo. Existen muchas mujeres que por decencia tienen que aceptar un atrevido beso mal oliente y baboso…

- ¡Que no cunda el pánico!

Las especulaciones y aumento de comentarios alarmistas están dañando psíquicamente no sólo a los menores y ancianos.

Invitemos a los genios a convocar a la moderación evitando este daño que a los débiles los expone mucho más. Aprendamos a saludar, quizás con otros códigos, pero evitemos el pánico con intenciones cuerdas y no políticas.



Carlos Yáñez Olave

Escritor