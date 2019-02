Deporte 02-02-2019

El salvaje Vuelve al Cuadrilátero esta tarde en el Gimnasio Carrera Pinto

La velada boxeril comienza desde las 20:00 horas

Muy ansioso esta el boxeador linarense, Jorge “salvaje” Pacheco, quien esta tarde esta de regreso en su feudo. Desde mayo del año 2017, que no tenia la oportunidad de volver a “pelear” en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, en aquella ocasión fue el alcalde Mario Meza Vásquez, quien entregó todas las facilidades para revivir el boxeo en Linares. Un recinto que estuvo lleno hasta las banderas y que esta tarde también se espera llenar el principal de la calle Rengo.

En dialogo con el boxeador linarense, Jorge Pacheco a pocas horas de enfrentar al talquino Omar Valenzuela “el facha”, zurdo campeón regional, esta muy optimista y espera que los fanáticos del boxeo puedan asistir en gran cantidad al gimnasio Carrera Pinto “bueno, primero agradecer a la Red Extraescolar por esta nueva oportunidad y principalmente al alcalde Mario Meza. Esta tarde vamos a tener muchas peleas de preliminar, especialmente será el debut del taller de nuestra ciudad a los cuales los he preparado durante este último tiempo entre ellos: Juan Pablo Lastra, Cristian Yáñez, Benjamín Lagos, Felipe Millar, Francisco Velásquez, ellos han trabajo durante siete meses y harán su debut nada menos con boxeadores experimentados. Sera un bonito duelo entre las asociaciones de Linares y San Fernando. De fondo dos combates entre Talca y San Fernando, para luego cerrar la velada boxeril cuando enfrente al campeón regional Omar Valenzuela, en la categoría 60 kilos”.

Se contará con un gran cuadrilátero, para que los asistentes puedan disfrutar de una noche espectacular, donde estarán presentes los mejores “puños” del país. Recordar que el púgil, Jorge “salvaje” Pacheco, esta invicto en su feudo. Se ha tomado muy en serio esta disciplina y quiere seguir profesionalizándose para llevar en lo más alto en el nombre de Linares.

Pacheco, ha tenido una carrera ascendente con su llegada a la selección chilena, es un boxeador que literalmente no tiene “techo” y sus puños hacen estragos entre sus oponentes. Sumando en lo personal una gira por centro América que le ha dado una gran experiencia, cuando esta sobre el cuadrilátero.

Para los amantes del boxeo, serán 8 peleas las que se realizaran esta tarde desde las 20:00 horas en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto y la entrada es totalmente gratuita.



