El secreto mejor guardado por casi medio siglo -Catedral de Linares y su mosaico-





El calendario señalaba año 1967, sábado 10 de noviembre, cuando a las 11:00 hrs. arribaba a Linares, el Nuncio Apostólico de la Santa Sede Monseñor Carlo Martini, acompañado de su secretario privado, para proceder a la Bendición de los Mosaicos de la Catedral.

Hubo un acotado y especial programa, para dos días de estadía en Linares de Monseñor Martini; donde se incluyó visita al Intendente Provincial, bendición de los mosaicos, misa concelebrada. Almuerzo en la Escuela de Artillería, visita a algunas industrias; onces en las Termas de Quinamávida y comida en casa del Intendente.

El día domingo, Monseñor Martini concelebra misa en la Parroquia de los Salesianos (Población Oriente) y almuerzo en el Colegio de la Providencia, ofrecido por las Hermanas de La Providencia de Linares y Maule; posteriormente regresó a Santiago.

El sábado, luego de la bendición de los mosaicos, el Vicepresidente del Grupo Ancoa, Manuel Fco. Mesa Seco, pronunció una alocución a la obra de arte.

Posteriormente, la Sra. Emma Jauch entregó al autor de la obra, un pergamino realizado por Pedro Olmos y concebido en los siguientes términos: “El Grupo Ancoa al Socio Honorario, artista don Giulio di Girólamo, como testimonio de gratitud y admiración por el inmortal mensaje de belleza que deja en la Catedral de la Villa de San Ambrosio de Linares”. Linares, 11 de noviembre de 1967.

Inaugurado el mosaico, la ciudad retoma su normalidad provinciana. La obra de Di Girólamo con el paso de los años sigue causando la admiración de linarenses y visitantes de la ciudad. Hasta que ocurre una situación que permite conocer el secreto mejor guardado por casi medio siglo; que escondía precisamente el mosaico.

El año 2014, domingo 27 de abril en la misa dominical, de las 11:30 hrs. a solo horas de lo ocurrido en Roma, donde se realizó la ceremonia de Santificación de ambos Papas, Juan XXIII y Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, en la catedral de Linares se descubría la corona de santo, que lleva el Papa Juan XXIII en el mosaico realizado por Di Girólamo, después de 47 años de la bendición e inauguración de su obra (1967), se conoce el secreto.

Unidas por acciones que la vida depara a determinadas personas, el protagonista es el artista Giulio di Girólamo, que enlazó el mosaico de la catedral de San Ambrosio y la santificación del Papa Juan XXIII.

Según relata el P. Silvio Jara, Vicario de la Diócesis de Linares, en la década del 60 reveló que el artista Guilio di Girólamo -autor del mosaico tras el presbiterio de la catedral- había pintado una aureola sobre la cabeza del Papa Juan XXIII; vaticinando que algún día sería declarado Santo.

Ante esta situación, celosamente guardada, se solicitaba que recién el día que fuera santificado se descubriera, ya que había utilizado témpera azul (para tapar la aureola), como si fuera parte del cielo; que aparece en el resto del mosaico, en su parte superior.

Precisamente, es una aureola de color oro, para lo cual se trajeron las pastillas de mosaico desde Murano, Italia, cerca de Venecia; donde se encuentra la fábrica de mosaicos más importante del mundo.

El secreto mejor guardado, porque hay una normativa en la iglesia que consiste en no rendir culto público a una persona, hasta que se declare oficialmente Santo. En ese sentido, en el mosaico de la catedral, no se podía pintar al Papa Juan XXIII con la aureola de oro como tal.

Estando en Roma, el P. Silvio Jara fue llamado por D. Giulio Di Girólamo (con edad bastante avanzada), para recibir la información de este secreto; que tenía muy bien guardado. “El artista pensaba que no estaría vivo para cuando Juan XXIII fuera declarado Santo” y, posteriormente, señala el P. Silvio, “los hijos de Don Giulio también conocían el secreto”.

La ceremonia realizada en la Catedral de Linares, el 27 de abril de 2014, contó con la presencia de familiares de Giulio di Girólamo, encabezados por su hijo Claudio y nietos. (Bibliografía: Hemeroteca Diario El Heraldo. Fotografía: Matías Cruzat López)





Manuel Quevedo Méndez