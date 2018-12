Opinión 23-12-2018

El significado de la Navidad



VISTO POR UN AGNOSTICO: La verdad es que la Navidad tiene múltiples significados. ¿ Su origen? Es desconocido por una gran mayoría de personas incluso por muchos creyentes que la conocen solo por tradición.

Al leer esta crónica espero que ese día, les proporcione mayor satisfacción a los que la celebran, por informarse lo que están recordando o celebrando. Como siempre acostumbro, no hacer lucubraciones sin base, sinó de textos, libros, charlas que he leído.Esta vez daré a conocer en parte el estudio realizado por Ralph Lewis, quien metódicamente lo dividió en : Aspectos históricos; las Costumbres y el Idealismo de la Navidad ( Este último lo veremos el martes próximo)

ASPECTOS HISTÓRICOS: Comencemos analizando brevemente a JESUS – CRISTO, personaje central de la navidad. La palabra CRISTO va generalmente asociada con JESUS, para designarlo en forma más particular que, en el fondo es una especie de título.

La palabra Cristo proviene del latín “ Cristus” que a su vez es de origen griego. Ese idioma lo usa para traducir a la voz hebrea MAHSDIAH, conocida por nosotros como el “ Mesías” y cuyo significado original es “ El Ungido”

Ahora amigo lector conozca otra novedad. “ El Ungir “ era una costumbre judía heredada de su pueblo que vivió siglos antes en el antiguo Egipto y Babilonia. Se hacía con aceite y se creía que con ello se le confería al individuo ciertas características espirituales ( poder y sabiduría) Además iba acompañado de oraciones y liturgias. Los Ungidos pasaban a ser sacerdotes y considerados intermediarios entre el Hombre y Dios. Catalogados como Reyes para dirigir los guerreros o como “ sanadores” en el sentido moral o espiritual y también trataban de ayudar en las calamidades físicas y naturales, amén de entregar la salvación.

Al respecto, habrá que recordar que Profetas como Isaias (a.c) hablaron de la venida de un rey o de un Mesías que, llegaría revestido de justicia y rectitud, no guerrero, si nó como Príncipe de la Paz. El rey Asirio Asurbanipal, se consideraba como un Cristo ( es recordado por haber construido la biblioteca más grande del mundo)

Durante el reinado despótico de Herodes , Rey de la Judea, los judíos esperaban un Cristo liberador de la Casa de David o sea un Mesías personal y como tal entró en Jerusalén.

Recordado o aprendido algo sobre el significado de Jesús – Cristo y “ Ungido” les invito ahora a conocer el llamado NACIMIENTO VIRGINAL:

Al respecto debemos acotar que existen muchos mitos y leyendas en diversas latitudes con menciones a nacimientos misteriosos. Algunos dicen que la madre era la esposa de alguna deidad o ser sobrenatural la cual concibió .Algunas tocadas por rayos celestiales, al bañarse en aguas sagradas o al tragar una piedra extraña.

Otras se parecen mucho al relato bíblico del nacimiento de Jesús. Zoroastro, por ej. fundador de una religión organizada ( mil a.c.) Otro caso es el de Gautama Buda, nacido como JATAKA. Al respecto existen narraciones que no aparecen en la ens. Pali de Buda.

Generalmente algunas sectas religiosas idealizaban a sus líderes, por medio de leyendas a los cuales, les invito leer que les permitirá enriquecer el acervo cultural y/ o afianzar su creencia en el líder del cristianismo llamado Jesús- Cristo.

Comencé diciendo que esta crónica es de un agnóstico, por lo que no se extrañe si agrego sobre Jesús del cual mucho he leído que se afirma que tuvo 4 hermanos y algunas hermanas casadas, cuando fue bautizado por Juan. Agrego que desde antaño muchos teólogos han mantenido grandes controversias en relación con el nacimiento virginal o no de Jesús; hecho narrado solo por los Evangelistas Mateo y Lucas. En cambio, mucho después el apóstol Pablo nunca hace mención del nacimiento virginal de Jesús, pero asegura que su nacimiento fue un milagros diferente a la de los demás hombres.

Lo verdadero importante no es que Jesús naciera de una virgen en el sentido literal, lo importante es que en el estuvo imbuido la “ consciencia espiritual ”Otro eslabón de la cadena histórica de la Navidad está relacionada con la doctrina de que Jesús era o no el “ Hijo de Dios” ¿ Fue acaso un privilegio exclusivo de Jesús, como los cristianos lo pretenden?

¿ Sabe Ud. que en el Antiguo Egipto, en Heliópolis, dedicada al dios solo Ra, los sacerdotes declaraban que KHA-FU era el hijo corporal del dios Sol Ra y que cada faraón era considerado como hijo corporal del Dios Sol Eterno? Por consiguiente, si Jesús es un Hijo de Dios o el Ünico Hijo de Dios, si su nacimiento fue Virginal fue y seguirá siendo el centro de una acalorada polémica, salvo para los creyentes cristianos que lo aceptan o por fe o por dogmatismo.

LA ESTRELLA DEL ORIENTE: Apoyados por las opiniones de los astrónomos, hoy sabemos que la estrella que se relaciona con los aspectos históricos de la Navidad, del nacimiento de Jesús, esas estrellas que a veces ascienden en forma inesperada en el Este no es un fenómeno raro Sucedió antes y después del nacimiento del Mesías y esas estrellas reciben el nombre de “ HELIACAS” aparecen por el Este poco antes de la salida del sol-Los antiguos egipcios observaban el ascenso Heliaco de SYRIUS, esta estrella física es brillante y descubrieron que el intervalo entre uno y otro ascenso de Syrius existe un tiempo de 365 días aprx. Y con su aparición permitía que muchas personas hicieran conjeturas al respecto( milagros, calamidades por ej) Los antiguos egipcios orientaban la construcción de sus templos por medio de las estrellas helíacas. ¿ Una de ellas guió a los Magos? Saque Ud. una conclusión al respecto. Para mi es cuestión de fe.

LOS MAGOS, FRATERNIDAD SECRETA: Como es sabido, la leyenda de los mal llamados “ reyes Magos”, comenzaremos aclarando que nunca fueron Reyes y tiene un lugar definido en el significado histórico de la Navidad. La palabra MAGO significa “ Hombre Sabio” Provienen de Persia ( Medas) antecesores de los Persas y tenían el conocimiento de todo el saber de su época. Eran los científicos de ese entonces, por ende podían hacer sanaciones, conocían la astronomía, astrología, matemáticas y filosofía .Los Magos estaban conformados por varias tribus que se extendieron por toda Europa, desde el Atlántico hasta el Mar Caspio .Algunos se establecieron en Irán con el nombre de Iranios u Arios. Otros pasaron el río Indo ( fueron los antecesores de los actuales Hindúes)

. Sus poderes extraordinarios hizo que su fama se extendiera por todo el mundo antiguo ( incluso interpretaban los sueños) Con el tiempo conformaron una Sociedad Secreta para conservar la sabiduría y ejercieron incluso poder ante los gobernantes. Al estudiar las estrellas Heliacas, seguramente 3 Magos pudieron llegar a ver la famosa predicción del nacimiento de Jesús..Próximamente nos referiremos a las costumbres e idealismo de la Navidad .Quedan todos desde ya invitados……….





René A. Recabarren Castillo

Profesor Primario