Crónica 22-12-2016

El silencioso llamado por un hospital para Constitución

Luciendo una polera con fondo negro en donde se leía “Hospital para Constitución”, el consejero regional Gabriel Rojas ocupó el lugar que se le asignó por protocolo para escuchar atentamente la cuenta pública de parte del Presidente del CORE-Maule, Boris Tapia.

El solemne acto se realizó en el salón de honor del nuevo Edificio del Gobierno Regional, con asistencia del Intendente Pablo Meza, Gobernadores, Seremis, Directores de Servicios, Consejeros Regionales, Alcaldes e invitados especiales.

Consultada la razón de esta particular forma de protestar, Gabriel Rojas señaló que “en el recuento de 2016, hemos quedado al debe en una materia que es súper importante que es la salud en la Región del Maule. No hemos estado a la altura. Los dos proyectos emblemáticos están ahí. El nuevo Hospital de Linares, se cayó la licitación y el Hospital de Constitución, al no poder comprar el terreno para su ejecución, siendo que fueron aprobados los recursos por parte del Gobierno Regional, hablan de una negligencia que es insoslayable. La comunidad necesita mejor salud, de calidad, no tan sólo de infraestructura sino también de servicios ¿la manifestación que hice? Refleja la falencia que tenemos en el área de la salud y tenemos que seguir trabajando para eso”.

En tanto, en una punta de los asientos en donde se les destinó espacios a varios consejeros regionales, se ubicó el CORE César Muñoz Vergara. Es Presidente de la Comisión Salud.

Para el personero de oposición “la cuenta pública tiene cosas positivas en infraestructura e inversión pública que se ha hecho en comunidades rurales, faltó poner énfasis en el tema de la salud. Estamos al debe. Es que no fuimos capaces de cumplir con el Hospital de Linares, en lo que se refiere a su licitación y tampoco con la compra del terreno para construir el Hospital de Constitución. Esa plata no se pudo gastar este año, por tanto esa inversión no se pudo hacer. Hay que decir las cosas por su nombre: no hicimos la pega completa, desde las autoridades del sector salud hasta nosotros los consejeros que no fuimos capaces de presionar más”.