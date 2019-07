Crónica 02-07-2019

El Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) en la región del Maule

El SACFI fue creado por la Ley 20.861 de 2015 y hace un año comenzó a operar en el Maule. Su funcionamiento propone una innovación en la lógica de la persecución penal, especialmente para aquellos delitos que afectan la propiedad, en que los porcentajes de esclarecimiento no son satisfactorios y que, en su mayoría, se restringe a hechos flagrantes y a una investigación descontextualizada del fenómeno delictual que lo circunda. El modelo viene a cambiar ese paradigma, privilegiando el trabajo adscrito a fenómenos criminales y no al “caso a caso”, con destinación de Fiscales exclusivos para este cometido y la incorporación de Analistas Criminales especializados en el área conformando nuestro equipo SACFI, que depende directamente del Fiscal Regional.

El rol de los Analistas Criminales es exactamente el de detectar y monitorear fenómenos delictuales mediante el uso de moderna tecnología y basado en métodos científicamente probados, lo que se concreta en la declaración de un Foco Investigativo, luego de un detallado análisis de los antecedentes sometidos a la consideración del Fiscal Regional. Por su parte, los Fiscales desarrollan su labor de dirección de la investigación siguiendo los lineamientos de un plan de persecución penal diseñado específicamente para abordar las problemáticas asociadas al foco, que pueden tener relación con un delito determinado, una banda delictual, una zona geográfica, un rubro productivo, etc. Esta función es realizada por nuestro equipo a través de un permanente contacto con la comunidad, autoridades, entidades de la sociedad civil y con la conformación de equipos de policías, designados especialmente para trabajar bajo esta modalidad, lo que ha potenciado que la Fiscalía reciba cada vez mayor y mejor información, empapándose del fenómeno criminal en cada ciudad maulina.

Durante el año 2018 se declararon por el SACFI del Maule 14 Focos Investigativos, considerando principalmente los delitos de robos violentos, robos de vehículos y de ganado, entre otros; estas investigaciones permitieron que la fiscalía lograra formalizar a 65 personas de las cuales la mayoría hoy están en prisión. Este año 2019, hemos creado un sistema de Macrozonas, dividiendo la Región del Maule en zona norte, centro y sur, garantizado la presencia del Equipo SACFI en cada una de sus provincias. Con esta variante, este año ya se han declarado, a la fecha, 15 Focos Investigativos por delitos contra la propiedad, a los que incorporamos aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, porque estimamos que es un área relevante en materia de delincuencia, normalmente asociada a diversos ilícitos que hoy preocupan a la comunidad, desbaratando organizaciones y a sujetos prolíficos que han hecho del delito su forma de vida.

Sin duda, los buenos resultados obtenidos en la región obedece al compromiso y trabajo colaborativo entre todos nuestros Fiscales, Analistas Criminales, funcionarios, policías y, por cierto, la comunidad y sus autoridades, los que en un trabajo conjunto abordamos la criminalidad que a todos nos afecta. En el marco de este modelo, vamos en busca del delincuente y no esperamos a que el delito se cometa para dar inicio a la investigación.





(Julio Contardo Escobar, Fiscal Regional del Maule)