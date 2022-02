Social 23-02-2022

El Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidados beneficia a 300 personas y espera llegar a todas las comunas de la región



El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, visitó a Gloria Méndez (25) y a Irene González (76), dos mujeres que son parte del Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidado (SNAC). Ellas y sus familias agradecieron el trabajo de los distintos profesionales que a diario las ayudan, pero sobre todo destacaron el cariño, la empatía y el compromiso.



“El programa SNAC nos dio la confianza de que vamos a salir adelante pase lo que pase”, señaló Nancy Jorquera, mamá de Gloria Méndez. Gloria hace seis años, cuando solo tenía 18, tuvo un accidente que terminó en un daño cerebral severo, con el pasar del tiempo y el arduo trabajo de rehabilitación ha recuperado cierta movilidad.

La familia Méndez Jorquera no conocía el Subsistema Nacional de Apoyo y Cuidados, lo escucharon una vez de un conocido y sin mucha expectativa postularon, dos años después Nancy Jorquera comenta que “como familia solo podemos agradecer el apoyo que nos están dando. A todas las familias que están viviendo algo similar los invitamos a que se informen y que se integren. Son personas muy profesionales que solo viene a ayudar, ellos llenaron nuestro corazón”.

La misión del programa SNAC es acompañar y apoyar a las personas dependientes y a su red de apoyo, ya sean sus familiares o cuidadores. Hoy se desarrolla en cinco comunas de la Región del Maule: Talca, Villa Alegre, Linares y Pelarco y San Clemente.

Esta iniciativa se creó en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de ayudar a las personas de 60 años y más con dependencia, también a las personas en situación de discapacidad de cualquier edad y a los cuidadores que no reciben una remuneración o la red de apoyo de estas personas.

El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, fue hasta la casa de la familia Méndez Jorquera para saber cómo ha sido su experiencia en el programa. A la salida de la visita, la máxima autoridad regional indicó que “después de conversar con esta gran familia, no me queda duda que el programa SNAC viene a entregar una luz de esperanza y que debemos seguir trabajando con más fuerza para que esta experiencia se pueda replicar. A través de este programa se entregan herramientas, profesionales y conocimientos a las familias que están viviendo una situación muy difícil. Hoy hay 300 personas beneficiadas en cinco comunas de la Región del Maule y esperamos prontamente que sea para todas las comunas”.

La señora Irene González también es parte del programa SNAC, ella sufre de una artrosis generalizada hace casi 30 años, vive con su esposo Jaime, con quien lleva 56 años casada. Tras la visita del delegado Prieto, la señora Irene comentó que “Lo que más me gusta de este programa es el cariño, el amor y la atención con que llegan a uno. Me ha ayudado a escucharme, yo no había ido nunca a un psicólogo y el me escucha con una atención maravillosa. El kinesiólogo es un profesional alegre que te da confianza, yo hago los ejercicios todos los días y cuando el viene me alegra mucho”.

Finalmente, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Constanza Gajardo, reafirmó el compromiso de fortalecer y ampliar este y otros programas que busquen cuidar, apoyar y entregar herramienta a las familias que más lo necesiten “tenemos que cuidar a las familias más vulnerables, y por eso desde el Gobierno hemos trabajado en un Sistema de Protección Social que involucre apoyo a las personas en situación dependencia, sus cuidadores y cuidadoras y toda su red de apoyo”.

“A través de este programa, que la primera vez solo lo tuvimos en la comuna de San Clemente, pero ya estará presente en todas las comunas de la Región del Maule, vamos a poder llegar con ayuda concreta a muchas personas que hoy se encuentran en dependencia funcional moderada o severa, apoyándolos con un plan de intervención integral que incorpora asistencia periódica de profesionales que los cuidan en sus casas”, finalizó la seremi.