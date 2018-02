Social 15-02-2018

El sueño de la casa propia Más de 500 Familias vulnerables de la Provincia de Cauquenes obtuvieron su vivienda definitiva

Entre 2014 y 2017 un total de 581 familias han accedido a una solución habitacional en barrios seguros y con altos estándares de calidad.



El Serviu Maule en la Provincia de Cauquenes ha entregado un total de 581 subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda desde el 2014 a 2017, según dijo la Jefa Provincial Carla Álvarez.



Este programa está destinado a familias sin vivienda, que viven en situación de vulnerabilidad social y permite adquirir una vivienda nueva o usada o construir una, sin crédito hipotecario en sectores urbanos o rurales.



“Hay que destacar dos temas, primero a las personas que han sido beneficiadas para comprar vivienda nueva y usada, pero además los dos conjuntos habitacionales que se han construido en nuestra provincia, el primero la Villa Los Ángeles que se entregó en el mes de septiembre y este mega proyecto Villa Las Rocas, que beneficiará a 314 familias”, indicó la Jefa Provincial.



Este es el caso de Rosa Yévenes, quien actualmente vive en la Villa Los Ángeles de Cauquenes, “yo estoy muy feliz, porque para mí fue una sorpresa cuando me entregaron las llaves, porque fue un día antes de mi cumpleaños y me vine a vivir a mi casa un mes después”.





NUEVO CONJUNTO HABITACIONAL



Además desde el SERVIU Maule se reunieron con las 314 familias de la comuna de Cauquenes, que serán parte del megaproyecto habitacional Rocas de Cauquenes, familias vulnerables que podrán contar con la vivienda definitiva.



“Esto va a traer un avance notorio en materia de vivienda para familias vulnerables, pero además traerá un beneficio en cuanto a fuentes laborales y mano de obra para Cauquenes”, dijo Álvarez.



De esta manera las familias agradecieron a las autoridades por la gestión que se realizó y ahora sólo esperan que comience la construcción de sus viviendas en el sector Porongo de Cauquenes.



“Yo llevo 12 años en diferentes grupos, y ahora me cambie a este grupo, porque el año pasado quede viuda, así que ahora feliz, porque yo vivo con mis dos hijas y estoy feliz”, indicó Ángela Henríquez, beneficiaria del subsidio y que será parte del conjunto Rocas de Cauquenes.



Por su parte María Soto está en situación de discapacidad y también será parte de este conjunto, “yo no vivo en buenas condiciones, y por eso tengo muchos deseos de tener mi casa, para tener un lavaplatos y no salir afuera a lavar las cosas cuando llueve, tengo que ir a buscar agua al patio para poder cocinar y esto me cuesta mucho porque soy una persona discapacitada, a veces me caigo y esto es un problema, ahora estoy feliz porque nos queda poco, quiero darle las gracias a nuestro señor”.



“Esperé mucho tiempo para que saliera mi casita y le doy gracias a dios que ya la voy a tener, porque llevo 12 años esperando, ya quiero poder tenerla para llevar mis cosas, además estoy feliz porque estoy arrendando”, agregó Patricia Ramos, beneficiaria del Comité.



Robert Salazar también contará con su vivienda en este comité, “para mí es un gran orgullo tener mi casita, porque estaba esperando esto desde el 2010, cuando estaba mi madre viva, porque he tenido problemas con mi familia, y por fin ahora voy a tener una casa donde vivir tranquilo, así que esto es para mi madre, y estoy muy contento y orgulloso”.



Vecinos felices en Orilla de Maule: “Se terminaron los rápidos y furiosos”

Los habitantes del sector Inela hicieron campaña para que los automovilistas bajaran la velocidad.



Andar a exceso de velocidad puede resultar muy divertido para algunos, mas no para quienes deben lidiar con el peligro que esto implica. Por eso es que se realizó una campaña en beneficio de la comunidad de Orilla de Maule para evitar el exceso de velocidad que realizaban los conductores de vehículos motorizados. A este llamado ciudadano realizado por los vecinos se sumó personal de Carabineros de Santa Ana de Queri.

En este sentido la ex comisario de Carabineros en Linares Mauren Espinoza Lobos, se reunió con la comunidad del lugar, quienes le solicitaron mayor fiscalización de Carabineros sobre la velocidad, por lo que la ex comisario se comprometió a enviar personal en motos para el control del tránsito.

Debido a esta situación la dirección de vialidad colocó lomos de toro y otras señales éticas para que los conductores bajaran la velocidad. Así en terreno la concejal Eliana Parada señaló que “fue un petición que hizo toda la comunidad de Orilla de Maule del Sector Inela, para que se protegiera el colegio y el jardín infantil, como también funcionarios de la delegación y la posta. Para este efecto se instalaron tres lomos de toro, además se pusieron tachas en todo el centro del camino, se hizo una demarcación C, señalización con velocidad máxima de 50 km/hora y lo último que incorporaron ahora es un sensor de velocidad que le dice a usted a qué número llega, para así el conductor pueda reducir la velocidad”.

La concejal agregó que hoy en día la comunidad está satisfecha frente a todas las medidas de seguridad implementada “para que no suframos ningún inconveniente, nosotros los conductores, los que manejamos tomemos todas las precauciones correspondiente al caso , yo me alegro que la comunidad haya sido escuchada y junto a las autoridades del municipio y de vialidad lograron resolver esta situación” concluyó la concejal.